Anamaria Prodan (49 de ani) are tatuat pe spate portretul lui Laurențiu Reghecampf (46 de ani) alături de cei trei copii ai ei, fiicele din primul mariaj cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, Rebecca (23 de ani) și Sarah (21 de ani), și fiul din căsnicia cu Laurențiu, Laurențiu Junior (13 ani). Impresara și antrenorul s-au separat în vara anului 2021, după 13 ani de mariaj.

Cum va acoperi Anamaria Prodan tatuajul cu Laurențiu Reghecampf

Deși inițial a declarat că nu-și va modifica tatuajul, impresara s-a răzgândit, recent dezvăluind ce va tatua peste chipul antrenorului.

În toamna anului trecut, în emisiunea „La Măruță”, despre tatuaj, Anamaria declara: „Așa va rămâne toată viața. O să trebuiască să-l fac pe Luca (n.red.: fiul lui Laurențiu din prima căsnicie cu Mariana Pfeiffer)”.

La Insta Story, Anamaria a dezvăluit ce modificări va suferi tatuajul. Impresara a publicat o imagine cu un vultur peste chipul lui Laurențiu.

Laurențiu are tatuat pe antebrațul stâng numele Anamariei, iar pe cel drept mesajul: „I am right next to you”. Despre soarta respectivelor tatuaje, antrenorul a declarat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „Nu am șters niciun tatuaj și nici nu m-am interesat de o clinică să le șterg. Mă gândesc să-mi mai fac un tatuaj, pentru că mai am un băiat. Mă gândesc să fac o poveste, ceva, dar în curând voi face 47 de ani și nu cred că mai este cazul. Mă gândesc. Deocamdată tatuajele rămân”.

Pe 19 mai 2022, Laurențiu a devenit tată pentru a treia oară alături de iubita lui, Corina (30 de ani). Cuplul are un fiu, Liam. „Eu cred că am băgat divorțul cu o lună sau două înainte să rămână gravidă Corina. Nu a avut nicio legătură divorțul cu faptul că a rămas gravidă. Nu”, a mai spus Laurențiu.

„Nu regret nimic. Probabil ăsta îmi este destinul, așa a trebuit să fie. Sunt sigur că am rămas cu ceva bun din tot ceea ce mi s-a întâmplat în viață. Foarte multe lucruri am învățat. Probabil am învățat să fiu mai bun, în primul rând cu mine, dar și cu cei din jurul meu, să fiu mult mai deschis și să iubesc mult mai mult, pentru că viața este scurtă și n-avem nimic”, a completat.

