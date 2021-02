Amna trebuie să ajungă pe masa de operație: „Am câteva chisturi… Urați-mi succes!”

Cântăreața Amna (36 de ani), prima concurentă eliminată din show-ul “Survivor România 2021” are probleme serioase de sănătate și, în curând, urmează să se interneze în spital pentru o intervenție chirurgicală.

Artista și-a făcut analizele, iar medicii au programat-o la o operație de bilă la sfârșitul acestei săptămâni.

Citește gratuit ediția de februarie a revistei Unica. O găsești AICI

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Vineri la ora 12.00 mă operez. Am făcut analizele necesare. Am făcut, de fapt, vizita preanestezică, pentru că urmează să fac acea operație pe care trebuia s-o fac în Republica Dominicană. Mi-au recoltat analize. Urați-mi succes”, a anunțat cântăreața, într-o postare pe contul ei de Instagram.

Amna spune că avea probleme cu bila încă dinainte de a participa la competiția “Survivor”, dar acum, starea sa de sănătate s-a agravat și este nevoie urgentă de ajutorul medicilor.

„Bila trebuia scoasă la un moment dat, dacă mă hotăram să efectuez aceasta intervenție chirurgicală, pentru că aveam niște chisturi. Eu nu am avut o criză de bilă la «Survivor România», a fost vorba de o bacterie de la care am avut durerile de stomac. Mă operez, pentru că îmi doresc să nu mai am probleme din cauza bilei niciodată, e o chestiune cu care m-am confruntat înainte de Dominicană. Eu nu mă operez acum pentru că s-a întâmplat ceva cu bila mea cât am fost la «Survivor România», trăiam cu această problemă, acele chisturi de care spuneam”, a mărturisit solista, pentru click.ro.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro