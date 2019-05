Alexandra Stan s-a despărțit de iubit: „Trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună”

Alexandra Stan, în vârstă de 29 de ani, se pare că nu are deloc noroc în dragoste. După o poveste de iubire care a durat patru ani, artista și iubitul său, Bogdan, nu mai formează un cuplu. Cei doi și-au spus adio în urmă cu mai mult timp, însă au preferat să păstreze secretul și să nu facă despărțirea publică. De altfel, Alexandra Stan a revenit la București pentru a se ocupa de carieră și se pregătește de lansarea unor piese noi: „Nu mai am iubit, sunt single, dar sunt în relații foarte bune cu Bogdan. Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni. Împărțim custodia lui Hercules, pisoiul nostru. Deci suntem părinți, trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună. Nu mai suntem împreună de multe luni, dar nu am făcut publică despărțirea. A fost o perioadă mai grea, o lună sau două, după care m-am luat cu munca.

M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan. Acum mă pregătesc să lansez o piesă. Fanii ma întreabă și vreau să mă concentrez pe carieră”, – a dezvăluit Alexandra Stan în emisiunea „Vorbește lumea”.

Bogdan este primul iubit al Alexandrei Stan, după despărțirea de violentul impresar, Marcel Prodan. Artista a locuit aproape un an în America, și pentru că a luat în greutate, la întoarcerea în țară, Alexandra Stan este hotărâtă să aibă mai multă grijă de siluetă.

Sursă foto: Instagram