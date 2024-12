Adriana Bahmuțeanu, atac la adresa fostei menajere a lui Silviu Prigoană. „O fac să plătească!” Ce acuze îi aduce

Adriana Bahmuțeanu trece printr-un adevărat coșmar de când a murit Silviu Prigoană. Jurnalista se luptă pentru custodia copiilor pe care îi are cu fostul afacerist și este dispusă să meargă până în pânzele albe pentru a-și atinge țelul.

Adriana Bahmuțeanu, acuze la adresa fostei menajere a lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit recent că una dintre persoanele care s-au aliat împotriva ei, în încercarea de a nu o lăsa să-și vadă sau ia acasă copiii care locuiesc în vila regretatului afacerist, este fosta menajeră a lui Prigoană. Jurnalista spune că menajera încerca să îi facă rău încă de pe vremea de când era căsătorită cu Silviu Prigoană, dar are de gând să ia atitudine pentru ca aceasta să fie pedepsită.

„Are telefoanele controlate, are mesajele controlate, are viaţa controlată, în permanenţă acolo, dacă nu sunt fraţii mai mari este acea menajeră de care mă voi ocupa personal. Doamna este complice la mai multe infracţiuni. Este un fel de cap al răutăţilor, pentru că este o femeie cam urâţică ea aşa şi femeile urâte cu buze subţiri întotdeauna sunt invidioase şi veninoase împotriva femeilor mai frumoase.

Această femeie, pentru că soarta a fost mai puţin darnică cu ea, de câţiva ani pe mine mă urăşte şi pentru că mă urăşte a încercat în nenumărate rânduri să întoarcă copiii împotriva mea.

Şi pe vremea în care trăia Prigoană şi acum. Acum este complice la mai multe infracţiuni şi voi face tot ce îmi stă mie în putere ca să o fac să plătească. Şi să plătească cu ce are ea mai scump pe lumea asta. Şi cu ce are orice om mai scump pe lumea asta: libertatea”, a explicat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea Cancan Senzațional.

Adriana Bahmuțeanu: „Viața mea s-a transformat efectiv într-un coșmar!”

Tot atunci, jurnalista a vorbit și despre coșmarul prin care trece de când fostul ei soț a murit. Bahmuțeanu spune că până să se stingă din viață Prigoană, viața ei începuse să se schimbe, în sfârșit, în bine, dar acum totul s-a transformat într-o „nenorocire”.

„Este o energie negativă care se tot propagă de o lună de zile. Viața mea s-a transformat efectiv într-un coșmar. Nu-mi vine să cred ce mi se întâmplă, nu pot să înțeleg rațiunea pentru care acești oameni supun doi copii traumatizați de pierderea tatălui unor asemenea nenorociri.

Iar din punctul meu de vedere, eu am intrat într-o furtună, într-o tornadă din care, nu știu, nu văd ieșirea atât de repede. Adică viața mea s-a schimbat în rău, deși începuse s-o iau, începusem s-o iau pe cale frumoasă. E dintr-o dată a venit o nenorocire din asta și parcă simt așa că totul s-a schimbat în rău” – a mai spus Bahmuțeanu în aceeași emisiune.

