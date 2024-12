Honorius Prigoană a cerut ordin de protecție împotriva Adrianei Bahmuțeanu. Ce a decis instanța

Honorius Prigoană a cerut un ordin de protecție împotriva Adrianei Bahmuțeanu, însă instanța a decis în favoarea jurnalistei. De la moartea lui Silviu Prigoană, între fiii mai mari ai afaceristului și fosta lui soție a izbucnit un scandal de proporții. Adriana nu își poate vedea copiii pe care încă încearcă să-i recupereze din casa în care aceștia au rămas cu frații lor mai mari.

Honorius Prigoană a cerut ordin de protecție împotriva Adrianei Bahmuțeanu

Silviu Prigoană a încetat din viață pe 12 noiembrie, iar de atunci Adriana Bahmuțeanu trece prin cele mai grele clipe. Jurnalista nu reușește să își vadă băieții, care au rămas să locuiască în casa regretatului lor tată. Aceasta îi acuză pe băieții mai mari ai afaceristului, Honorius și Silvius, că îi întorc împotriva ei pe Maximus și Eduard și nu îi permit nici măcar să vorbească cu ei.

Acum, Honorius a decis să ceară un ordin de protecție împotriva Adrianei Bahmuțeanu pe care instanța l-a respins. Magistrații au dat un verdict în favoarea jurnalistei, care face tot posibilul pentru ca Eduard și Maximus să locuiască cu ea, potrivit Spynews.

Deși a apelat atât la bunăvoința fiilor lui Silviu Prigoană, cât și la ajutorul autorităților, aceasta nu reușește să își recupereze copiii.

Adriana Bahmuțeanu a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate

La rândul ei, Adriana Bahmuțeanu a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate copiilor ei. Jurnalista este de părere că Honorius îi ține pe Eduard și maximus departe de ea din cauza averii lui Silviu Prigoană.

„Eu zic că este o victorie importantă (…) Să știți că am început să mă liniștesc pentru că îmi dau seama, făcând tabloul și văzând de sus lucrurile, în poziția de observator, îmi dau seama ce se întâmplă. Este o luptă pentru avere. Frații mai mari vor să-i aburească, să-i prostească, să-i bobineze pe frații minori, pentru ca aceștia să accepte ca frații mai mari să se ocupe de averea rămasă de la Silviu Prigoană”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în emisiunea „Un Show Păcătos” de la Antena Stars.

Adriana Bahmuțeanu a fost invitată în emisiunea „Online Story by Camelia Ionescu” și a vorbit acolo, printre altele, și despre faptul că nu se poate apropia de ceea ce băieții ei vor moșteni de la regretatul lor tată pentru că ar risca o pedeapsă cu închisoarea. În calitate de mamă, ea poate doar să aibă grijă de averea pe care o vor primi până când Maximus (17 ani) și Eduard (13 ani) vor deveni adulți.

„Ca să înțeleagă oamenii un lucru, eu nu am voie să mă ating de un leu din ceea ce le rămâne copiilor mei de la tatăl lor decedat Silviu Prigoană. Nu știm încă ce le rămâne exact, nu știm dacă le rămâne ceva sau nu, dar se pare că totuși ar putea să le rămână ceva din acea casă sau din alte bunuri pe care nu le-am identificat, dar le va identifica notarul în cel mai scurt timp. Eu, ca tutore, ca mamă și reprezentant legal, nu pot decât să semnez împreună cu Autoritatea Tutelară că administrez, am grijă de averea minorilor până ce aceștia devin majori, dar nu am voie să iau un leu de acolo”, a explicat Adriana Bahmuțeanu.

