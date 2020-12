Actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2020. A fost înmormântată duminică, 22 noiembrie, în Cimitirul „Eternitatea” din Piatra Neamț, alături de soțul ei, medicul Ion Matei.

Actrița Draga Olteanu Matei a lăsat o scrisoare românilor înainte de a muri

Înainte de a muri, Draga Olteanu Matei ar fi lăsat în urma sa o scrisoare. Scrisoarea a intrat în posesia Huff.ro cu sprijinul unei persoane care nu a dorit să-i fie dezvăluită identitatea, susține publicația.

„Dragii mei, când n-oi mai fi vă rog nu mă plângeți. Am încercat în întreaga mea carieră să vă ofer bucurie și zâmbete. Mereu am fost copleșită de atenția pe care mi-ați oferit-o și am considerat că îmi dați prea mult pentru ceea ce merit de fapt.

Când n-oi mai fi vă rog să vă amintiți de mine cu drag și cu bucuria pe care o aveam când interpretam fiecare rol, fie că era pe scena teatrului, fie că era în filme.

Am trăit mare parte din viața mea pe scenă, indiferent c-a fost scena teatrului sau scena filmelor în care am jucat. Nu vreau să mă plângeți. Eu vă iubesc și prețuiesc prea mult. Mă bucur că m-ați primit în sufletele voastre și mă bucur să aflu că am reușit să vă ofer bucurie.

Mă măgulește fiecare scrisoare pe care o primesc, n-am fost niciodată interesată de premii oferite de organizații, ci am considerat că cel mai important premiu pe care-l pot primi au fost reacțiile voastre când terminam de jucat o piesă de teatru. Marea mea iubire.

Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși și vă mulțumesc pentru fiecare moment în care m-ați urmărit.

A voastră,

Draga Olteanu Matei!”, a fost scrisoarea actriței.

Biografie

Draga Olteanu Matei a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956 și a debutat în teatru în același an, în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan.

A cunoscut succesul cu roluri în piese din dramaturgia autohtonă: Coana Chirița de Vasile Alecsandri, Gaițele de Kiritescu (1977), Hagi Tudose de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

În televiziune a făcut un cuplu memorabil cu regretatul actor Amza Pellea, jucând-o pe Veta, soția lui Nea Mărin în pelicula Nea Mărin miliardarul.

În anul 2007 s-a pensionat și s-a retras la Piatra Neamț unde a înființat compania teatrală Teatrul Vostru.

