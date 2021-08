A murit Doru Stănculescu. Artistul avea 71 de ani

Folkistul Doru Stănculescu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. Artistul a fost găsit fără suflare în locuința sa.

Doru Stănculescu, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică folk din România, a încetat din viață. Artistul a fost aseară la petrecerea nepotului său, iar astăzi, 23 august, a fost găsit fără suflare în locuința sa.

Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns.

Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare”, a declarat Matei Stănculescu, fiul artistului, pentru Libertatea.