Un preot a primit un mesaj sexy de la un necunoscut. Răspunsul lui a devenit viral pe internet, după ce internauții s-au amuzat de situația creată.

Preotul anglican Simon Rundell din Plymouth a primit într-o noapte un sms de la un necunoscut pe care l-a publicat pe o rețea de socializare, împărtășind și răspunsul pe care i l-a dat expeditorului. “Ești ok sexy? Ești la serviciu mâine?” scria în mesaj, conform libertatea.ro.

Getting into an Orthodox frame of mind for Collective Worship this morning. pic.twitter.com/JMF2anfIC4

