Schimbare de imagine! În ce cântăreață celebră s-a transformat Anda Adam

Care poate fi legătura dintre cântăreața Anda Adam și controversata Nicki Minaj? Artista din România a optat pentru o schimbare de imagine, ajutată de echipa ei de specialiști, iar ședința foto care a rezultat este… uimitoare!

Despre Anda Adam știm cu toții că este o apariție cameleonică și că are grijă ca regulat să își schimbe lookul de scenă. Asta s-a întâmplat și recent, când Anda a trecut printr-o transformare completă de look, realizată de hair-stylistul Adrian Perjovschi, make-up artistul Madda Petcu și stilista Luci Faur. „Eu am curaj să încerc lucruri îndrăznețe, tocmai de aceea am ales un personaj excentric. Mă bucur pe deplin de această transformare radicală, pentru că am ocazia să port culori vii“, a declarat Anda Adam.

Cât ai estima că durează o astfel de schimbare de imagine? În doar câteva ore, Anda avea păr lung, în culoarea turqois, cu breton, purta un machiaj puternic și o ținută colorată, cu un puternic aer sexy, întocmai precum vedeta internațională din a cărei imagine s-a inspirat. „Am fost magician, fac părul să crească“, glumește Adrian Perjovschi.

Foto: The Storyalist