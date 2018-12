Tom Jones va concerta la Cluj-Napoca anul viitor

Prețul biletelor este cuprins între 130 și 427 de lei.

Pentru prima dată la Cluj-Napoca, dar nu și în România, se vor auzi piesele celebre ale lui Tom Jones, precum: „It’s not unusual”, „Kiss”, „Delilah” , „I’ll never fall in love again” și „If I only knew”.

În cariera sa de peste 50 de ani, Tom Jones (78 de ani) este unul dintre artiștii care au avut cel mai puternic impact asupra stilurilor muzicale pop, soul, rhythm & blues și a lansat piese celebre precum: „Delilah”, „Mama told me not to come”, „What’s New Pussycat”, „It’s Not Unusual” , „Thunferball”, „Sex Bomb”, „Burning Hell”, „Tower Song” și „Hit of Miss”.

Tom Jones a primit titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic din partea reginei Elisabeta a II-a, în 2006. De-a lungul timpului, acesta a câștigat premii importante precum: Premiul Brit pentru „cea mai bună contribuție a unui artist în muzică”, trofeul Silver Clef pentru toate realizările sale, premiul Music Industry Trust, dar și titlul de bărbatul anului din partea unei reviste cunoscute.

Sursă foto: Hepta.ro

Sursă video: Youtube.com