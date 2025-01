Monica Vasilescu, jurnalistă la Realitatea.net, și-a anunțat demisia din cauza lui Călin Georgescu: „Nu îmi bat joc de mine și de munca mea”

Jurnalista Monica Vasilescu a întrerupt colaborarea cu site-ul de știri Realitatea.net după șase ani petrecuți în echipa acestuia. Monica și-a anunțat demisia de la Realitatea pe Facebook, într-o postare care a devenit virală, după ce jurnalista a susținut că motivul demisiei sale a fost Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024.

Monica Vasilescu, jurnalistă la Realitatea, și-a anunțat demisia din cauza lui Călin Georgescu

Monica Vasilescu și-a dat demisia din echipa site-ului de știri Realitatea.net după șase ani de colaborare. Jurnalista și-a anunțat demisia pe rețelele sociale, unde a primit mii de aprecieri și sute de felicitări pentru decizia sa. Monica a dezvăluit în mediul online că motivul plecării sale este Călin Georgescu (62 de ani).

„BREAKING NEWS: Am încheiat colaborarea cu Realitatea.net după 6 ani! Motivul este Călin Georgescu! Nu am nicio chemare să-l scriu «președintele ales», așa cum îi place lui să ceaușească pentru unii adormiți în neștiință. Nu îmi bat joc de mine și de munca mea. Singura părere de rău pe care o am îi vizează pe colegii mei, alături de care am lucrat armonios și eficient. Urmează provocări noi pentru mine. Rămân în domeniu. Iubesc profesia asta și nu vreau să fac altceva. Nu am niciun talent, dar îmi place să muncesc și să scriu cât se poate de obiectiv!”, a scris Monica Vasilescu pe Facebook.v

Citește și: Ce spune Denise Rifai despre votanții lui Călin Georgescu: „E o realitate” / Video

Citește și: Susținătoarea lui Călin Georgescu, dată afară din emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus. Doamna Raisa: „Mi s-a spus că veți face așa”

Citește și: Călin Georgescu și Crin Antonescu, cu cele mai mari șanse de a ajunge la Cotroceni. Cum arată primul sondaj după anularea alegerilor

Citește și: Minerva i-a făcut astrograma lui Călin Georgescu. Ce a îngrijorat-o pe celebra astroloagă: „M-a pus un pic pe gânduri”

Reacțiile din mediul online

În doar trei ore, postarea Monicăi a strâns trei mii de aprecieri și peste 700 de comentarii, majoritatea pozitive.

„Felicitări pentru decizie, dar mai ales pentru curajul de a o scrie atât de «răspicat»!”, a comentat cineva.

„S-a găsit coloană vertebrală la Realitatea, da’ s-a extirpat”, a fost un alt mesaj ironic.

„Să îți păstrezi principiile reprezintă o virtute! Iar o astfel de integritate morală e deținută de puțini oameni, astăzi! Felicitări om frumos!”, a scris altcineva.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News