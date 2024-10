Pe vremuri mămăliga avea proprietăți curative pentru bunicile noastre, iar azi mămăliga este lăudată pentru că ne ajută să slăbim. Dar câte calorii are mămăliga? Este bună sau nu în dietele de slăbit? Află ce calități deosebite și câte calorii are mămăliga precum și cele mai bune combinații care te ajută să slăbești cu mămăligă.

Tinerele interesate să își mențină silueta preferă de multe ori mămăligă în loc de pâine. Este un aliment sățios, care ajută digestia și despre care știm că are de două ori mai puține calorii decât pâinea. Așadar, mămăliga poate fi o alegere excelentă în curele dietetice.

Dar câte calorii are mămăliga de fapt? Cât de multă mămăligă poți consuma într-o zi și ce combinații alimentare poți face cu mămăligă pentru a menține un număr de calorii scăzut?

Cum am început să mâncăm mămăligă

Mulți români consideră mămăliga din porumb un preparat tradițional, dar în realitate ea nu are o vechime mai mare de 400 – 450 de ani pe meleagurile noastre. Înainte de a cultiva porumb în țările române, oamenii simpli mâncau un fel de fiertură din boabe de mei. Se mai găteau și fierturi din orz sau din hrișcă în secolele trecute, nu doar pe plaiurile românești, ci în toată Europa.

Marinarii lui Columb au adus porumbul în Europa la începutul secolului al XVI-lea. Spaniolii şi portughezii au adoptat primii porumbul, apoi boabele aurii au cucerit regiunile sărace din Italia, îndeosebi Sicilia, unde “polenta”, cum era botezată mămăliga, era singura hrană a familiilor nevoiaşe.

Porumbul a început să fie cultivat şi în ţara noastră, mai întâi în câmpiile Banatului, spre sfârşitul secolului al XVII-lea. La mijlocul secolului următor, culturile de porumb erau deja extinse în toate regiunile de câmpie din provinciile româneşti. Şerban Cantacuzino, domn al Ţării Româneşti între 1678 şi 1688, îndemna boierii să semene porumb “spre hrana norodului celui prost, cât şi spre hrana dobitoacelor”.

O cereală spornică şi puţin pretenţioasă, porumbul a luat locul meiului care era hrana de bază a ţăranului şi căruia i se mai spunea şi “mălai”. Aşa se face că făina de porumb împrumută numele de “mălai” şi mămăliga, cu un gust superior terciului de mei, devine mâncarea de zi cu zi, însoţită de fierturi din urzici, lobodă sau ştevie.

Cum se face o mămăligă gustoasă

Rețeta pare simplă și conține doar mălai, apă și sare. Dacă te întrebi câte calorii are mămăliga în condițiile în care nu conține deloc ulei sau alte grăsimi, este evident că este un preparat apreciat de către persoanele care vor să țină un regim dietetic.

Într-adevăr, pentru a face mămăligă, nu îți trebuie decât apă și un praf de sare. Dar cantitatea de apă pe care o folosești depinde foarte mult de calitatea mălaiului.

Dacă ai un mălai grosier, acesta va necesita mai multă apă, deoarece are nevoie să fiarbă mai mult timp. Dacă folosești un mălai măcinat foarte fin, atunci vei folosi o cantitate mai mică de apă, iar mămăliga va fi gata mult mai rapid.

Pe multe pachete de mălai vei găsi și o rețetă de mămăligă. Dar te poți orienta și după rețeta noastră:

150 gr de mălai grosier

500 ml de apă

Un praf de sare

Iar, dacă folosești un mălai fin, folosești și o cantitate mai mică de apă, astfel încât mămăliga să nu iasă prea moale:

150 gr de mălai fin

400 ml de apă

Un praf de sare

Mod de preparare

Învârtitul mămăligii nu este chiar atât de simplu pe cât pare. Dacă vrei să obții o mămăligă cremoasă, fină și bine închegată, trebuie să învârți mămăliga de câteva ori, fie că o faci într-un ceaun tradițional, fie că o fierbi într-o oală modernă teflonată.

Se pune apa la fiert și, când observi că se apropie de punctul de fierbere, se adaugă un praf de sare și apoi mălaiul în ploaie, amestecând energic cu un tel. Se lasă mămăliga să fiarbă la foc mic și se învârte mălaiul cu un făcăleț sau cu o lingură mare de lemn.

Este important să învârți mămăliga odată la 7 – 10 minute pentru a se fierbe uniform tot mălaiul. După 25 – 30 de minute, se acoperă cu un capac și se mai lasă să fiarbă la foc mic alte 10 minute. Când mămăliga capătă o crustă pe margine și începe să se desprindă de pereții oalei, este gata! Se oprește focul și se răstoarnă mămăliga pe un platou din lemn uns bine cu ulei înainte sau pe o farfurie largă.

Ce beneficii are mămăliga pentru sănătate

Blamată ani de-a rândul că a favorizat pelagra, mămăliga are, totuşi, anumite avantaje pentru sănătatea noastră. Studii recente demonstrează că anumiţi acizi din componenţa porumbului ajută ficatul să elimine din organism toxinele.

Noile cercetări din domeniul endocrinologiei arată şi ele că mămăliga reglează cantitatea de glucoză din sânge şi este de mare ajutor diabeticilor. În plus, porumbul este bogat în acizi graşi nesaturaţi şi are mai puţine calorii decât grâul, astfel că preparatele din mălai sunt potrivite în curele de slăbire. Multe femei care vor să își mențină silueta știu câte calorii are mămăliga și preferă să consume mămăligă în loc de pâine graham sau pâine cu tărâțe, chiar dacă cele două sunt recomandate și ele în unele cure de slăbire.

Mămăliga pare un aliment simplu și sărăcăcios, fără prea multe valori nutritive. Cu toate acestea, chiar dacă mămăliga este o hrană simplă, săracă în calorii și proteine, are totuși anumite puteri vindecătoare.

Bunicile noastre încă mai folosesc comprese cu mămăligă fierbinte pentru dureri în gât sau gâlci, cum li se spune în unele regiuni la țară. Tot mămăliga moale și călduță o folosesc pentru dureri de stomac și arsuri, dar și pentru dureri menstruale.

Terciul din mămăligă caldă și lapte era numai bun pentru guturai și răceală și te punea pe picioare până a doua zi, dacă aveai fierbințeală.

Toate aceste beneficii intuite de femeile simple de la țară au fost demonstrate de cercetările din ultima vreme. Mămăliga este recomandată acum pentru un consum frecvent, deoarece ajută la controlul glicemiei în sânge, reduce cantitatea de colesterol, ajută la echilibrarea hormonală și menține o bună activitate a tiroidei.

Mămăliga este bună și pentru cei care suferă de stomac, dar și pentru cei care vor să slăbească și țin diete. Bineînțeles, nu trebuie asociată cu alte preparate pline de grăsime, ci cu lactate ușoare și dietetice sau cu legume.

Câte calorii are mămăliga tradițională

În mod cert, dacă te întrebi câte calorii are mămăliga, știi deja că este o alegere mult mai bună și sănătoasă decât pâinea albă. Trebuie să ții cont și de un detaliu important: consumă mămăligă făcută din mălai integral, și mai puțin din mălai grișat sau din mălai pufos, degerminat!

O porție de 100 grame de mămăligă simplă, preparată doar cu apă, conține doar:

64 kcal,

14 g carbohidrați (glucide),

2 grame proteine,

sub 1 gram de grăsimi

1 gram de fibre.

De obicei, la o masă consumăm aproape 200 de grame de mămăligă, ceea ce dublează conținutul de calorii și ajunge aproape la 130 de calorii pentru o porție. Cu toate acestea, este un procent mic de calorii în comparație cu necesarul zilnic.

O femeie activă, cu o greutate normală, are nevoie de 2000 de calorii pe zi, iar un bărbat sănătos, activ și cu o greutate medie are nevoie de 2500 de calorii pe zi.

În comparație cu pâinea, mămăliga are foarte puține calorii. Spre exemplu, o porție de 100 de grame de pâine albă ajunge la 260 de calorii. În ceea ce privește pâinea integrală, situația nu este cu mult mai bună. O porție de 100 de grame de pâine integrală ajunge la 240 de calorii, în funcție de ingredientele folosite de producător.

Este important să consumi doar două felii de pâine pe zi, dacă vrei să slăbești sau dacă ai tendință accentuată de îngrășare și vrei să eviți acumularea kilogramelor.

Combinații sănătoase și dietetice cu mămăligă

Știi deja câte calorii are mămăliga, dar depinde foarte mult cum o prepari și cu ce alimente o combini. Dacă adaugi unt, ulei sau supă de carne în timp ce fierbi mămăliga, pentru a căpăta un gust mai dulce și savuros, atunci numărul de calorii sporește.

De asemenea, dacă asociezi mămăliga cu unt, brânză grasă, fripturi și cârnați, chiar dacă ea este hipocalorică, mâncarea ta este bogată în grăsimi grele și calorii. Mămăliga nu te ajută să slăbești, dacă o consumi cu alimente grase. Pentru a scădea în greutate, ar trebui să asociezi mămăliga cu alimente dietetice. Iată câteva propuneri:

Mămăligă și brânză dietetică

125 g mămăligă cu 100 g brânză proaspătă cu 2% grăsime = 160 kcal

Mămăligă și iaurt dietetic

125 g mămăligă cu 125 g iaurt semidegresat (1,5%) = 130 kcal

125 g mămăligă cu 125 g iaurt integral (3,5%) = 155 kcal

Mămăligă și piept de pui la grătar

125 g mămăligă și 100 g de piept de pui = 210 kcal

Alte combinații dietetice cu mămăligă

Legume pregătite la grătar (dovlecei, roșii, gogoșari);

Pește pregătit la grătar sau la cuptor cu foarte puțin ulei;

Ghiveci de legume la cuptor cu suc de roșii, usturoi și ierburi aromatice;

Ciulama de ciuperci făcută cu supă de pui și foarte puțin ulei;

Ciuperci pe grătar umplute cu legume, aromate cu usturoi sau mirodenii după gust;

Sote de morcovi cu supă de pui sau cu sos de roșii.

foto: Shutterstock

