Lapte de bivoliţă – Ce proprietăţi şi beneficii are

O porție de lapte de bivoliță asigură un conținut dublu de calciu în comparație cu laptele de vacă, și are un procent scăzut de lactoză. Laptele de bivoliță este apreciat pentru textura lui cremoasă și gustul pregnant, ușor dulceag, dar mai ales pentru calitățile lui nutritive.

Cererea de lapte de bivoliță este destul de mare în România, mulți consumatori cunoscând beneficiile acestui lapte și gustul lui aromat. Dar laptele de bivoliță a devenit mai degrabă o delicatesă rară pe piața internă.

Tot mai puțini fermieri îngrijesc turme de bivolițe și preferă vacile, care sunt mai puțin costisitoare și mai rentabile. Cu toate acestea, mulți români caută lapte de bivoliță, dar găsesc acest produs mai degrabă adus din import, din țările mari producătoare de lapte și lactate de bivoliță precum Turcia sau Italia.

Bivolița și fermele de bivoliță din România

Bivolul de apă, Bubalus bubalis, este originar din Asia de Sud, Asia de Sud-Est și China. Este o vită cornută, rumegătoare, cu coarne inelate îndreptate spre spate, asemănătoare boului. Bivolul are o blană deasă, aspră și, de obicei, are culoarea neagră, foarte rar întâlnindu-se exemplare de bivoli albi.

În lume, sunt crescute mai multe rase de bivoli, însă bivolul de râu reprezintă 70% din populația globală de bivoli de apă, cealaltă categorie fiind cea a bivolilor de baltă.

Cei mai mari crescători de bivolițe și producători de lapte de bivoliță sunt în India, Pakistan, China și Egipt. În Europa, cele mai mari ferme de bivoli și bivolițe se găsesc în Italia, unde la mare prețuire este producția de mozzarella de bivoliță.

Bivolița se întâlnește sporadic și în alte state europene din regiunea mediteraneeană, dar este pe cale de dispariție și la noi, și prin statele vecine. Spre deosebire de vaci, bivolii se reproduc mai greu și sunt mai puțin productivi.

O bivoliță ajunge la maturitate abia după patru ani, în timp ce o vacă poate deveni rentabilă deja de la doi ani. Iar perioada în care poate fi mulsă bivolița este de două ori mai scurtă decât la vaci, cantitatea de lapte fiind de trei ori mai mică. Astfel că, turmele mari de mii de exemplare care existau pe vremuri în Transilvania sau Maramureș au dispărut, bivolița fiind crescută acum doar în câteva zone restrânse și mai mult pentru necesitățile locale.

Laptele de bivoliță – valorile nutritive

Se știe că laptele de bivoliță este mult mai gras decât cel de vacă sau decât laptele de oaie. Datorită conținutului dublu de grăsimi, laptele de bivoliță are un gust mai cremos și delicat și mai dulceag. El poate avea chiar un miros pregnant pe care consumatorii care nu mai sunt obișnuiți cu laptele natural s-ar putea să nu îl aprecieze. Dar, din punct de vedere nutritiv, laptele de bivoliță este deosebit de apreciat și recomandat de medici. El poate fi comparat cu laptele de capră și este recomandat în special pentru rezistență și imunitate și pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

Smântâna din lapte de bivoliță este o adevărată delicatesă, cu un gust excepțional, iar laptele covăsit sau iaurtul de bivoliță au certe beneficii pentru sistemul digestiv, pentru imunitate, pentru rezistența oaselor, dar și pentru circulația sângelui.

Iată ce valori nutritive are o porție de 100 grame de lapte de bivoliță

5 gr carbohidrați

3.75 gr proteine

7 gr lipide

19 mg de colesterol

170 mg de calciu

117 mg de fosfor

31 mg de magneziu

180 mg de potasiu

50 mg de sodiu

53 µ de retinol

178 IU de vitamina A

6 µ de acid folic

Laptele de bivoliță conține toată gama de săruri și vitamine esențiale organismului, chiar dacă unele dintre se regăsesc în proporții infime. El mai conține săruri de cupru, fier, mangan și zinc, toate vitaminele din seria B, vitamina PP și vitamina C.

În ceea ce privește antioxidanții și acizii benefici din laptele de bivoliță menționăm acidul aspartic și acidul glutamic, prolina, lizina, leucina și tirozina, toate acestea având un rol important în procesele celulare în absorbția nutrienților valoroși, rezistența imunitară și sănătatea organelor esențiale.

În plus, acest tip de lapte conține un procent important de lactobacillus plantarum, o bacterie benefică cu rol probiotic, importantă în absorbția vitaminelor și a sărurilor și totodată benefică pentru digestie și pentru microbiomul nostru intestinal.

Beneficii pentru sănătate

Deosebit de apreciat de cunoscători, care îl compară adesea cu laptele de capră, laptele de bivoliță este recomandat pentru un consum frecvent, chiar dacă are un conținut mai ridicat de grăsimi. Lipidele sau grăsimile din acest lapte de bivoliță sunt mai ușor de digerat și de transformat în energie, deoarece procentul de cazeină este mult mai scăzut, decât în cazul laptelui de vacă.

Mai multe studii au demonstrat că procentul de colesterol de acest lapte nu reprezintă un factor de risc pentru sănătatea arterelor și a inimii, ca în cazul colesterolului din lactatele pe bază de lapte de vacă. Este bine să eviți untul și smântâna din lapte de vacă, dar poți consuma din când în când iaurt sau smântână din lapte de bivoliță fără riscul de a-ți afecta sănătatea coronariană.

Iată și cele mai importante beneficii pentru sănătate pe care îl are consumul moderat de lactate și lapte de bivoliță.

Ajută sistemul imunitar

Datorită bacteriilor de Lactobacillus plantarum, laptele de la bivolițe este un lapte bogat în probiotice naturale care stimulează protecția împotriva agenților patogeni din tractul gastrointestinal și pot întări imunitatea. Acizii benefici din lapte ajută diverse procese din organism să funcționeze optim, inclusiv procesul de apărare a organismului.

Așa cum au demonstrat diverse studii, consumul de produse lactate cu probiotice poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol, gestionarea greutății, reducerea bolilor asociate inimii și diminuarea riscului de apariție a accidentului vascular cerebral.

Poate preveni diabetul

În pofida faptului că este un lapte cu un gust mai gras și mai dulce, laptele de bivoliță poate ajuta la prevenirea diabetului alimentar tocmai datorită probioticelor și enzimelor sale benefice, care ajută organismul să descompună mai ușor grăsimile și zahărul.

Poate echilibra tensiunea arterială

Laptele de bivoliță poate oferi concentrații importante de potasiu, un mineral cu un rol major pentru echilibrul unei tensiuni arteriale stabile. Potasiul acționează ca un vasodilatator care lărgește vasele de sânge și arterele. Astfel, asigură o circulație mai bună a fluxului sanguin. Potasiul poate preveni și alte complicații coronariene, cum ar fi întărirea arterelor.

Poate ajuta sănătatea inimii

Laptele de bivoliță fermentat conține bacterii precum Lactococcus Lactis, o specie de bacterie care ar putea fi bună pentru sănătatea inimii. Consumul regulat poate reduce nivelurile colesterolului, tensiunii arteriale și a trigliceridelor.

Chiar dacă nu este recomandat consumul zilnic, deoarece este un lapte destul de gras, un consum moderat ar putea sprijini sănătatea inimii, deoarece el poate preveni depunerile de colesterol pe artere.

Susține sănătatea oaselor

Laptele de bivoliță este mult mai bogat în calciu, decât laptele de vacă sau laptele de oaie. Laptele de bivoliță are în compoziție săruri de minerale precum fier, cupru, mangan, fosfor și zinc în formule care sunt mai ușor de asimilat de către organism. Acestea contribuie la întărirea oaselor, la fortificarea ligamentelor și a mușchilor. În timp, laptele de bivoliță poate preveni apariția timpurie a unor afecțiuni specifice femeilor precum osteoporoza și artrita.

O singură cană cu lapte de bivoliță furnizează circa 41% din valoarea zilnică de fosfor și 32% de calciu, nutrienți esențiali pentru sănătatea și dezvoltarea oaselor. De aceea, nutriționiștii recomandă laptele de bivoliță pentru copii, la fel cum recomandă laptele de capră pentru bebeluși. O porție de lapte de bivoliță la fiecare 3 – 4 zile stimulează și susține dezvoltarea armonioasă a copiilor, aduce un aport de calciu ușor de asimilat care este distribuit aproape în totalitate către sistemul osos.





Menține o greutate optimă

Conținutul de calorii este mai mare în comparație cu alte tipuri de lapte animal, iar procentul de grăsime este aproape dublu. Cu toate acestea, studiile recente au demonstrat că prezența unor bacterii benefice precum Lactobacillus paracasei are un efect benefic împotriva instalării obezității. În plus, beneficiile laptelui de bivoliță asigură probiotice care ar putea contribui la gestionarea unei greutăți corporale optime. Trebuie doar consumat moderat și mai mult în formulă fermentată, adică sub formă de iaurt sau brânză.

Menține pielea mai frumoasă și catifelată

Femeile din mediul rural obișnuiau să folosească adesea smântâna de bivoliță pentru frumusețea tenului, pe post de cremă hidratantă, iar obiceiul lor nu este deloc unul de neglijat. Consumul de lapte de bivoliță este benefic și pentru frumusețea pielii pe care o menține mai elastică și mai catifelată. Cu atât mai mult este benefică smântâna folosită pentru măști de ten și crème emoliente, combinată cu pulpă de fructe zdrobită fin sau cu miere.

Contraindicații pentru consumul de lapte de bivoliță

Oricât de nutritiv și delicios ar fi, acest lapte gras trebuie consumat cu moderație de către adolescenți și adulți și mai ales de către persoanele care au deja tendință de îngrășare. Grăsimile din laptele de bivoliță sunt în mare parte benefice, stimulează absorbția de vitamine și susțin tonusul general al organismului. Dar, dacă laptele este consumat frecvent poate favoriza și creșterea în greutate.

Conținutul ridicat de proteine din acest lapte poate fi o problemă pentru unele persoane care au probleme cu stomacul și digestia. De aceea, este recomandat mai degrabă iaurtul de bivoliță decât laptele dulce.

În ceea ce privește reacțiile alergice, există cazuri sporadice de alergie la lapte de bivoliță, dar sunt mult mai rare decât cele la laptele de oaie.

foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News