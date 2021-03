Cazul Mariei Petcu a fost relatat de Adevărul. Băiatul femeii (în vârstă de 40 de ani) suferă de sindromul Down și a suferit o intervenție chirurgicală, ca mai apoi să fie infectat cu COVID-19.

Maria Petcu s-a internat în Spitalul Județean din Buzău cu scopul de a-și îngriji fiul de 40 de ani, care suferise o intervenție chirurgicală și fusese depistat ca fiind infectat și cu SARS-CoV-2. Împreună, mama și fiul au fost transferați la secția de pneumologie Gârlași.

Femeia le-a spus doctorilor că este vaccinată cu serul de la Pfizer. Inițial, acestea au crezut că este imposibil ca femeia să rămână imună în fața bolii, ținând cont că trebuia să împartă o rezervă cu fiul bolnav. Însă la câteva zile de la internare, ea a fost testată, iar toate testele au ieșit negative.

Fiica Mariei Petcu a povestit că inițial i-a fost frică să o lase pe mama ei cu fratele bolnav, după cum relatează Libertatea: „Am avut o strângere de inimă când am aflat că mama îşi doreşte să stea alături de fratele meu, în acel mediu cu viremie ridicată, însă am sperat că totuşi va fi protejată de vaccin. S-a dovedit că am avut dreptate, deşi nimeni nu spera să fie atât de eficient vaccinul. Cadrele medicale care cunosc cazul nostru sunt entuziasmate la propriu, mai ales de când au văzut că vaccinul chiar funcţionează”.

