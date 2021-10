Cum să răspunzi la întrebările dificile în cadrul unui interviu de angajare

Recent am avut ocazia minunată de mă reîntâlni cu Andreea, directorul de resurse umane care m-a recrutat acum 17 ani în primul meu rol serios din cariera mea de marketing și mi-am amintit cum s-a desfășurat acel interviu.

Cine nu-și amintește primul interviu pentru un job? Purtam un deux pieces prea sobru pentru vârsta mea și nici nu găseam locul, fiind pregătită să renunț. |nsă soțul meu a insistat să merg și bine a făcut, căci acel interviu mi-a schimbat viața și am rămas pentru următorii 14 ani în acea companie.

Pe lângă rezultatele fiecărui interviu, nu este ușor să uităm întrebările provocatoare, cele care ne-au pus pe gânduri, la care nu aveam un răspuns imediat poate sau ne-am gândit de două ori dacă răspunsul pe care urma să îl dăm ne va ajuta sau ne va scoate de pe lista finaliștilor pentru un job.

Oare de ce angajatorii pun întrebări provocatoare?

Primul motiv ar fi pentru a vedea, pe lângă abilitățile tehnice, și abilitățile de inteligență emoțională. Prin anumite întrebări care par dificile de fapt, angajatorii vor să vadă cum gândești, dacă te-ai integra ușor în echipa deja existentă și dacă valorile tale sunt aproape de cele ale companiei și vei îmbrățișa cu ușurință cultura organizațională.

Ce poți face pentru a face față întrebărilor dificile?

Să mergi minim de două ori pe an la interviuri, pentru a câștiga experiență de interviu, a vedea ce întrebări primești și chiar pentru a vedea valoarea ta actuală pe piața muncii. Să faci o listă de întrebări care ți s-ar părea dificile și să te gândești în avans la răspunsuri. Atenție! Este important să fii sincer/ă când răspunzi. Pregătirea te ajută să ai răspunsuri mai rapide și să scapi de emoții. Dacă totuși îți este adresată o întrebare la care nu te-ai gândit pană atunci, ia-ți câteva momente pentru a-ți aduna gândurile și, dacă ai nevoie de mai multe detalii pentru a răspunde, adresează întrebări clarificatoare, pentru a fi sigur că ai înțeles corect întrebarea. Unele întrebări care ți se pot părea fără sens, sunt adresate pentru a vedea rapiditatea cu care reacționezi și cum îți poți susține răspunsul cu argumente sau explicații.

Câteva dintre întrebările care îți pot fi adresate la un interviu de angajare

Ce feedback constructiv primești cel mai des din partea colegilor sau prietenilor? Este o întrebare similară cu „Care sunt punctele tale de îmbunătățit?“. Gândește-te la ceva ce știi că nu este încă la nivelul dorit de tine și spune și cum lucrezi pentru a îmbunătăți acea abilitate. Destul de des la interviuri vei fi rugat să împărtășești o situație în care ai întâmpinat o provocare sau nu ți-au ieșit lucrurile tocmai cum îți doreai. Apoi să spui cum ai reușit să treci peste acel obstacol pentru a merge mai departe sau a rezolva situația. Este important să fii concis în descriere, relatând care era situația inițială, ce rol ai avut în rezolvarea problemei și cum ai reușit să găsești soluția și care a fost rezultatul. Care a fost cea mai neplăcută interacțiune cu șeful tău? Aceasta este o întrebare delicată și, oricât de mult ți-ai dori sa spui că vrei să pleci din rolul actual din cauza managerului tău, este important să te focusezi pe situație, și nu pe persoană, și să explici ce admiri la un stil de leadership și ce te face să nu performezi la nivelul tău maxim când vine vorba despre comunicarea cu superiorii. De ce vrei să pleci de la actualul loc de muncă? Poate fi vorba despre lipsa oportunităților de creștere în carieră, vrei să schimbi domeniul de activitate sau compania unde ai acum interviul este demult pe lista ta, căci valorile acesteia sunt în linie cu ale tale. Motive pot fi multe, important este sa te abții în a da vina pe alții și să te focusezi pe tine, de ce vrei tu să faci schimbarea. De ce crezi că am face o alegere bună angajându-te pe tine? Gândește-te care poate fi diferențiatorul tău principal față de ceilalți candidați? Studiază bine cerințele jobului și leagă-te de anumite abilități descrise acolo pe care știi sigur că le ai și tu și neapărat adaugă un exemplu din experiența ta care ar scoate în evidență abilitățile cerute.

Află totul despre compania la care vrei să te angajezi

Și, nu în ultimul rând, documentează-te despre viziunea, misiunea, valorile companiei, pentru ce este apreciată de angajați sau de clienți, rezultate financiare, creșteri importante, premii, stil de comunicare sau cultură organizațională. Poți fi candidatul ideal, dar, dacă nu ți-ai dat interesul să cunoști compania unde ai candidat pentru un job, acest lucru poate să cântărească destul de mult în decizia angajatorului.

Întrebările dificile te pot pune în încurcătură, în același timp însă te pot ajuta să te diferențiezi de ceilalți candidați. Cu o pregătire prealabilă cu un coach sau cu un consilier în carieră vei reuși să depășești emoțiile și să fii mândru de cum te-ai descurcat în timpul interviului.

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de schimbare sau de dezvoltare de carieră și autoarea cărții „Let the coach talk: How to successfully change your career”, pe care o puteți găsi pe www.amazon.com. Alte detalii puteți găsi pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.