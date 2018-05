Omul în căutarea sensului vieţii de Viktor E. Frankl

„Omul în căutarea sensului vieţii” este mai mult decât povestea biruinţei lui Viktor E. Frankl asupra morţii: este o remarcabilă combinaţie de ştiinţă şi umanism şi o introducere în cea mai semnificativă mişcare psihologică din zilele noastre” Gordon W. Allport, psiholog.

„Cartea conţine probabil cea mai importantă concepţie psihologică de la Freud şi Adler încoace. Credinţa necondiţionată într-un sens necondiţionat – acesta este mesajul lui Viktor E. Frankl către cititori.”

The American Journal of Psychiatry Viktor E. Frankl a trăit experienţa a trei ani de inimaginabilă teroare în lagărele naziste ale morţii, printre care cele de la Auschwitz şi Dachau. În timpul suferinţei îndurate şi parţial din cauza acesteia, şi-a pus la punct viziunea psihoterapeutică originală cunoscută sub numele de logoterapie. În cadrul teoriei sale stă convingerea că forţa motivatoare fundamentală a omului este căutarea sensului vieţii. Cartea de faţă conţine istorisirea vieţii unui om care, dintr-un număr, a redevenit o persoană.

Dr. Viktor E. Frankl (1905-1997) a fost profesor de neurologie şi psihiatrie la Universitatea din Viena. Timp de 25 de ani a activat ca şef al Clinicii de Neurologie din Viena. Logoterapia sau analiza existenţială creată de ele a ajuns să fie cunoscută drept cea de-a treia şcoală vieneză de psihoterapie. Frankl a ţinut cursuri la universităţile Harvard, Stanford, Dallas şi Pittsburgh şi a fost profesor de logoterapie la U.S. International University din San Diego, California. Cele 39 de cărţi scrise de el au fost traduse în 40 de limbi. Omul în căutarea sensului vieţii s-a vândut în peste nouă milioane de exemplare şi a intrat în categoria „celor mai influente zece cărţi ale Americii”.

Cartea „Omul în căutarea sensului vieții” poate fi găsită la chișccurile de ziare începând de joi, 24 mai, la prețul de 19,99 lei.