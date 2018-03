Mulțumesc pentru flori, dar… mai vreau!

Ne aflăm într-un fel de „Săptămâna Mare” a femeilor: știți, perioada aceea între 1 și 8 martie, când totul devine, brusc, despre noi. Suntem dintr-o dată bombardate cu atenție, diverse obiecte legate cu șnuruleț alb-roșu, dulciuri și… mai ales, flori. Apoi – pauză. Domnii s-au achitat de „sarcină” și lucrurile reintră pe făgașul lor normal în care mai primești flori doar de ziua ta sau când cineva se simte… vinovat.

Florile de 8 martie, iată noul subiect de discordie în mediul virtual, care ne împarte iarăși în două tabere, după ce tocmai mai luasem o pauză de la politică și alte chestiuni arzătoare precum închiderea școlilor din pricina celor câteva zile de ninsoare. Ne (mai) place sau nu să primim flori de 8 martie? E un gest drăguț și romantic sau, dimpotrivă, doar o obligație ce se cere bifată? Un obicei demodat, rămășiță a altor vremuri, când femeia era „tovarășă”? Sunt florile over-rated? Inutile? O modalitate ipocrită de a acoperi adevăratele probleme?

M-am gândit la aceste mici dileme văzând campania online „Mulțumesc pentru flori, dar vreau respect!” a celor de la Feminism România, care consideră că oferirea florilor și a cadourilor de 8 martie sunt gesturi festiviste și golite de sens. “Florile ajung să fie oferite până și de bărbați care, în alte ocazii, desconsideră, hărțuiesc sau agresează femei. Sau de bărbați care sunt complici cu ceilalți prin neîncrederea și lipsa de sprijin făță de femeile afectate de jigniri, umiliri, hărțuire și violență. Bărbați care nu trag la răspundere alți bărbați care batjocoresc femeile prin glumele lor sexiste, acum mimează respectul.Mulțumim pentru flori, dar denunțăm această ipocrizie! Mulțumim pentru flori, dar 8 martie este Ziua Internațională pentru revendicarea drepturilor femeilor și comemorarea luptei femeilor pentru egalitate”, spune textul postat pe pagina de Facebook a campaniei.

E adevărat că suntem departe de a fi rezolvat problemele femeilor din România, ne confruntăm cu un grad crescut de discriminare (la toate nivelurile) și de agresiuni împotriva femeilor (violența domestică este din păcate o problemă națională). Și orice prilej este bun pentru a vorbi despre aceste subiecte sensibile, pentru a aduce în atenția publică abuzurile, hărțuirea și atitudinea misogină a multor bărbați. Pentru că, atâta timp cât le vom ascunde și nu vom lua atitudine, toate acestea nu vor dispărea…

Dar cum exact ne va ajuta “abolirea” oferirii de zambile să rezolvăm aceste probleme dramatice? Cunosc bărbați care se simt chiar jigniți de refuzul fățiș al acestui gest, în esență, frumos (“a oferi” este, orice s-ar spune, un gest frumos). Sunt destui bărbați care respectă femeile și care le consideră, cum este și firesc, egalele și partenerele lor. Are rost să-i descurajăm și să-i pedepsim pentru păcatele celorlalți – ale abuzatorilor, misoginilor sau, mai rău, violatorilor? Nu cădem oare în același păcat al generalizării dacă, din rațiuni feministe, începem să le aplicăm tuturor membrilor sexului masculin o prezumție de… vinovăție? Când ni se aplică nouă, asta ne deranjează…

Întrebând în dreapta și-n stânga pe Facebook, această arenă imensă în care ne aruncăm în fiecare moment gândurile, ce părere au doamnele despre florile de 8 martie, am primit aproape numai răspunsuri pozitive: “Eu vreau flori oricând, de preferat în ghiveci”, “Eu vreau flori (și cadouri) în fiecare zi, nu doar de 8 martie!”, “E romantic, drăguț, convențional. Și nu cred că florile și feminismul se exclud”, “Accept să fiu alintată de 8 martie cu alte atenții, eventual indicate de mine… pot fi feministă imediat după alint, nu am nicio problemă cu asta”, “Naiba mai știe ce vrem: dacă nu primim, nu e bine; dacă primim, nu e mare brânză, oricum știm că ne sunt oferite convențional; e o convenție, dar parcă tot ne măgulește să le primim”.

Una peste alta, n-am întâlnit multe femei care să se supere că au primit flori sau să le refuze, în numele egalității, al echității și al feminismului. Suntem egali, dar suntem diferiți și diferențele ne țin împreună, nu ne fac dușmani. Scoțând banalele zambile și frezii din ecuație, nu vom câștiga mai mult respect. Și așa cum florile ar trebuie să fie oferite nu doar de 8 martie, la fel și discuțiile despre marginalizarea femeilor și violența domestică ar trebui deschise cât mai des. Da, vrem și flori, vrem și respect. Nu e chiar așa de greu!