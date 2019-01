Misha a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Connect-R

Misha a rupt tăcerea și a decis să vorbească deschis despre relația pe care o are cu fostul său soț, Connect-R. Artista a dezvăluit, de asemenea, cât este de implicat acesta în creșterea fetiței: „Și înainte, eu stăteam cel mai mult cu ea, așa că pentru mine nu a fost o schimbare atât de wow și nici pentru Maya. Oricum ei petrec foarte mult timp împreună, în măsura în care poate și tatăl său. Am așa mici intervale de ore în care pot să stau și eu liniștită. Se văd la câteva zile. În ultimul timp nu am mai apucat să ieșim împreună. Suntem în relații bune, suntem prieteni, mai ales pentru Maya.

Nu este exclus să ieșim cu Maya la un film, au fost dăți în care am ieșit împreună. Fără experiențele pe care le-am avut în 2018 nu cred că aș fi reușit să fac atâtea lucruri. Dacă nu aș fi avut parte de o experiență de genul acesta, nu aș fi fost omul care sunt acum. Te schimbă foarte mult, te face mai puternic. Maya nu a simțit trecerea asta, tatăl ei oricum avea programul foarte încărcat și nu petreceau atâta timp împreună, nu a fost o schimbare destul de mare. Oricum se văd la câteva zile”, – a declarat Misha la o emisiune de televiziune.

Sursă foto: Instagram