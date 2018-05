Kristin Davis, actrita din „Totul despre sex”, a adoptat al doilea copil

Kristin Davis își trăiește și în viața reală rolul care a consacrat-o. Îndrăgita actriță din serialul „Totul despre sex” a adoptat al doilea copil și este mai fericită ca niciodată.

Dacă personajul său din filmul „Sex and the city”, Charlotte York, nu poate avea copii și apelează la adopție ca soluție finală pentru a-și îndeplini visul de a deveni mamă, iată că și în realitate situația este întocmai la fel. Kristin Davis, în vârstă de 53 de ani, se află la al doilea proces de adopție, după ce, în anul 2011, aceasta a primit-o în familia sa pe Gemma Rose, micuța care acum are aproape 12 ani. De această dată, actrița și-a dorit un băiețel și Gemma și-a primit frățiorul cu brațele deschise.

Kristin Davis nu a fost căsătorită niciodată, însă a avut, de-a lungul timpului, o serie de relații pasagere cu actori de la Hollywood, mai mult sau mai puțin cunoscuți.

Sursă foto: Hepta