5 produse sub 50 lei la Sephora de Black Friday pe care merită să le adaugi în coș: ponturi de beauty la preț mic

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Dacă vânătoarea de oferte de Black Friday ți se pare copleșitoare, iată vestea bună: nu ai nevoie de un buget generos pentru a-ți răsfăța tenul sau pentru a bifa primele cadouri chic din sezon. Am scanat rafturile virtuale Sephora și am selectat cinci comori de beauty sub 50 de lei – de la formule virale de machiaj la mici ritualuri de spa acasă – care demonstrează că luxul accesibil chiar există.

5 produse sub 50 lei la Sephora de Black Friday

Campania de Black Friday de la Sephora nu înseamnă doar reduceri la parfumuri de lux sau palete scumpe, ci și oportunitatea excelentă de a-ți reînnoi trusa zilnică fără să depășești bugetul. În categoria produselor accesibile (sub 50 lei), găsești formule virale, produse esențiale de machiaj în format practic și tratamente rapide pentru ten.

Iată 5 dintre cele mai inspirate alegeri sub 50 de lei din oferta Sephora.

Fard de pleoape Colorful – Efect Strălucitor Sephora Collection

Machiaj festiv și luminos al pleoapelor, dintr-o singură aplicare. Gama Colorful este un clasic Sephora datorită texturii fine, mătăsoase și intensității culorii. La un preț accesibil de 35 lei, varianta cu finisaj strălucitor captează superb lumina și adaugă instantaneu acel strop de glam specific sărbătorilor, fără să se strângă în pliul pleoapei pe parcursul zilei.

Poate fi aplicat cu pensula pentru un luciu discret sau presat direct cu degetul pentru o acoperire metalizată spectaculoasă.

Mini Rimel Size Up Sephora Collection

Volum XXL imediat, alungire și definire pentru gene. Disponibilă la un preț de 27 lei, varianta travel size (5 ml) a celebrului rimel Size Up este o investiție extrem de practică.

Periuța cu fibre de lungimi diferite încarcă genele de la rădăcină și creează un efect spectaculos de evantai fără să le lipească. În plus, formatul mini este ideal pentru poșetă și previne uscarea produsului înainte de a-l consuma.

Mini Mix Palette – Colecția Stretch The Light

Machiaj rapid al ochilor, de zi sau de seară. Redusă la 39 lei în campania promoțională Black Friday, această trusă compactă reunește un trio de farduri de pleoape ce îmbină finisaje mate, sidefate și metalizate.

Pigmentarea este fină și ușor de estompat chiar și cu degetul, iar ambalajul ecologic, prevăzut cu oglindă detașabilă, o transformă în accesoriul perfect de machiaj on-the-go.

Demachiant expres bifazic pentru ochi rezistent la apă Sephora Collection

Demachiantul expres bifazic pentru ochi rezistent la apă îndepărtează rapid machiajul rezistent la apă și formulele long-wear de pe ochi și buze, fără frecare agresivă.

Cu un preț accesibil de 23,25 lei (varianta de 50 ml), acest demachiant bifazic este un produs cult în comunitatea de beauty. Dizolvă chiar și cel mai încăpățânat rimel waterproof sau tuș lichid fără să usture ochii sau să lase o peliculă grasă și neplăcută. În plus, formula este îmbogățită cu ingrediente calmante precum apa de albăstrele, fiind delicată cu pielea sensibilă din jurul ochilor și potrivită chiar și pentru persoanele care poartă lentile de contact.

Gel de duș spumant The Ritual of Yozakura – Rituals

Gel de duș spumant The Ritual of Yozakura curata delicat corpul și oferă un moment autentic de relaxare în stil spa, chiar la duș.

La un preț de 44,80 Lei (200 ml), acest produs transformă rutina zilnică de îngrijire într-un răsfăț complet. Formula inovatoare de gel se transformă instantaneu într-o spumă densă, catifelată și extrem de cremoasă la contactul cu apa. Parfumul delicat de flori albe senzuale, vanilie și lapte de migdale, potețat de note fructate spumoase, lasă pielea fină, hidratată și subtil parfumată ore în șir, fiind și o idee excelentă de mic cadou chic.

În segmentul budget-friendly, produsele tind să dispară cel mai repede din coș în zilele de Black Friday. Verifică dacă ești logată în contul de fidelitate Sephora; uneori se pot activa coduri suplimentare de reducere sau mostre cadou la finalizarea comenzii.

Sursă foto: Shutterstock, Sephora

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