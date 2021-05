O mai ții minte pe Raisa Moscviciov, de la „Next Star”? Uite cât de departe a ajuns acum!

Deși are doar 17 ani, Raisa are clar stofă de star. Cu o voce incredibilă, dansul în sânge și un look fresh, pe noi ne-a cucerit deja. Te lăsăm să o descoperi în interviul exclusiv de mai jos, în care ne-a vorbit cu sinceritate despre cum arată viața unei artiste adolescente.

Raisa, tu ai ajuns să fii în lumina reflectoarelor de la începutul adolescenței, când ai participat la „Next Star”. Cum a fost să pășești în atenția publicului la o vârstă atât de fragedă?

Emisiunea “Next Star” a fost o rampă de lansare, primii mei pași în muzică la nivel profesionist sunt legați de acest show. Experiența unui platou de televiziune, a unui program riguros mi-au arătat ce înseamnă muzica și televiziunea la acest nivel, iar aprecierile primite mi-au arătat că aceasta este calea pe care vreau să o urmez. Din fericire nu am avut emoții , obișnuită fiind de la concursurile de dans cu un juriu în fața mea.

Cum te-ai schimbat de atunci?

Pot spune că m-am maturizat, am dobândit mai multă experiență pe plan profesional și sunt într-o continuă dezvoltare. Fiecare single lansat a fost lucrat cu alta echipă de producție, deci am interacționat cu stiluri diferite, ceea ce m-a ajutat mult să îmi descopăr alte valențe artistice. Videoclipurile pieselor “Sticlele” și “Mă îmbracă în cuvinte” au fost adevărate provocări, pt că a trebuit să joc cu un actor profesionist, respectiv să stau suspendată la doi metri sau să fac coregrafii complicate.

Cât de dificil este pentru o adolescentă să se adapteze la o industrie atât de dură cu newcomerii și nu numai, așa cum este industria muzicală?

În orice domeniu este complicat pentru început dar dacă îți place ceea ce faci și perseverezi în a-ți atinge obiectivele, cuvântul dificil aproape că nu există. Este important să ai alături o echipă de profesioniști cu care să comunici foarte bine, care să îți știe plusurile și să te pună în valoare. În plus, încurajările și suportul părinților, a familiei și a prietenilor pe mine mă ajută mult. Încerc să iau fiecare etapă încet, să învăț, încerc să mă încurajez spunandu-mi că o nereușită înseamnă o lecție; îmi doresc succesul acela mare însă încerc să mă bucur și de drumul până la el.

Cum a pornit pasiunea ta pentru muzică? Cum și când ai decis că acesta este drumul pe care îți doreșți să îl urmezi, care a fost momentul definitoriu?

Cântam de când eram foarte mică, iar la vârsta de 11 ani, încurajată de părinți, dar și de aprecierile primite, am hotărât că vreau să mă afirm în domeniul muzical, să devin un artist renumit. Am fost influențată de un serial difuzat TV în care era vorba despre muzică și dans, care m-a făcut să-mi doresc o carieră muzicală.

Ai avut colaborări cu artiști de renume până acum. Spune-mi o colaborare care ți-a rămas în suflet și ce ai învățat din ea.

Colaborarea cu Connect-R pentru melodia “Mă îmbracă în cuvinte” îmi este încă prezentă în suflet, emoția și provocarea pe care am trăit o alături de el reprezintă avântul de care orice artist tânăr are nevoie.

Cu ce alți oameni îți dorești să mai colaborezi?

Îmi doresc să colaborez cu cât mai mulți artiști pe care îi apreciez, dar în special aș vrea să colaborez cu artiști cu stiluri muzicale diferite, cum ar fi Killa Fonic, Nosfe sau Nane; ar fi o provocare pentru mine.

Dintre piesele tale, care este cea care înseamnă cel mai mult pentru tine și ce o face specială?

Pentru mine fiecare piesă pe care o interpretez are un loc special în inimă, dar în ultima piesă lansată cu Connect-R am regăsit o stare care coincide cu adolescența pe care o traversez.

Cum este viața ta de artist în pandemie?

Ca noi toți, aștept cu nerăbdare să treacă această pandemie, să avem liber la concerte și evenimente. În această perioadă am încercat să-mi acopăr timpul cu activități potrivite vârstei mele (școală online, sport, ore de canto, studio). Din fericire am avut timp să stau în studio să lucrez la piese noi; sunt fericită că la noile piese am participat și eu activ, deci cumva reflectă mai mult decât oricând emoțiile și trăirile mele. Pe paginile mele de Social Media o să vă prezint pas cu pas fiecare proiect lucrat la momentul oportun.

Care sunt planurile tale pentru viitorul apropiat?

Am multe planuri :). Am în pregătire câteva piese noi lucrate la studioul lui Marius Moga, îmi doresc să susțin un concert online, să fiu cât mai prezentă pe rețelele de socializare, fiind astfel mai aproape de publicul meu, și bineînțeles o vacanță bine meritată în perioada de vară.

Cum arată bucket-list-ul tău profesional? Dar cel pentru viața ta personală?

Profesional: trei piese însoțite de videoclip până la sfârșitul anului; pregătire minuțioasa pentru admiterea la Berklee, obținerea certificatului de vorbitor de limba germană. Personal: să fac un curs de make up, să călătoresc în San Francisco, să particip la un festival împreuna cu prietenii mei.

Foto: Emil Kasa