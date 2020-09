Dan Cruceru s-a vindecat de COVID-19

Dan Cruceru (39 de ani), prezentatorul emisiunii „Survivor România” a mărturisit de curând că a fost infectat cu SARS-CoV-2. Vedeta Kanal D a povestit pe blogul său cum a fost nevoit să stea 10 zile în spital pentru a se trata de COVID-19. Potrivit mărturisirilor lui Cruceru, întreaga familie s-a luptat cu virusul pandemic.

„Da, am avut Covid. Am avut virusul, cu simptome ca la carte. Și aproape toată familia mea a trecut prin această boală. Am fost internați timp de zece zile în spital. Totul în urmă cu mai bine de o lună. Ne-a fost rău, dar acum suntem cu toții foarte bine. În acea perioadă, nu eram implicat în vreun proiect de televiziune, iar interacțiunile mele, înainte de aflarea diagnosticului, fuseseră doar cu persoane foarte apropiate. Din fericire, nimeni altcineva nu a fost infectat de către noi. Relatarea mea despre experiența bolii mi-aș dori să o limitez la cele deja afirmate”, a scris Dan Cruceru pe blogul său.

Dan Cruceru este prezentator de televiziune, blogger de parenting, influnecer și om de afaceri. Este căsătorit cu Cristina Ancuța Pocora, politician, fost deputat în Parlamentul României în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016 din partea PNL Ialomița. Cruceru și Cristina au doi copii, un băiat, în vârstă de doi ani și o fetiță de 8 ani.

