La naștere, Virgil a avut 44 cm și 1820 grame, iar numele lui a fost unul cu o însemnătate puternică atât pentru el, cât și pentru familia sa.

Virgil Godeanu este unul dintre cei mai cool bloggeri de fashion din România. Acesta colaborează cu o mulțime de branduri cunoscute, iar în 2019 a fost premiat pentru Best Male Fashion & Lifestyle Blogger la premiile Digital Divas. În prezent el îmbină cu succes moda cu Facultatea de Medicină.

Un lucru mai puțin știut despre el este că Virgil a fost primul copil născut prin fertilizare in vitro din București. După mai multe încercări, părinții săi au decis să apeleze la acest procedeu în cadrul unei clinici. Părinții lui Virgil, alături de alte șase cupluri au fost selectați în prima serie care urma să beneficieze de fertilizarea in vitro. Tânărul a fost norocos încă dinaintea nașterii, deoarece părinții lui au fost singurul cuplu care au finalizat procedeul cu o reușită.

Prenumele Virgil vine de la numele prof. Dr. Ancar Virgiliu, cel care a fost alături de părinții lui de la primul consult și cel de-al doilea prenume – Andrei l-au ales, deoarece procedura de fertilizare a fost realizată în jurul datei de Sfântul Andrei.

Pentru a se asigura că evoluția lui este una sănătoasă și fără riscuri, părinții lui au ținut un jurnal cu diferite etape de dezvoltare și tabele în care înregistrau fiecare modificare care intervenea lunar sau anual. Totul a fost atent monitorizat de medici și de familie. Pentru că venirea sa pe lume a fost un succes pentru toată lumea, Virgil a avut alături la aniversarea primului an de viață pe toți medicii care aveau grijă de el. Mai mult decât atât, în momentul în care a trebuit să aleagă un obiect de pe tăviță, primul lui instinct a fost să aleagă seringa, ulterior alegând valuta și creionul.

„Consider că toată viața mea a fost marcată de noroc, chiar și înainte de naștere. Cifra 7 este un exemplu foarte bun: ai mei au fost cuplul numărul 7, data nașterii: 07.07, totul s-a întâmplat la ora 7:00 dimineața și numărul literelor din numele de familie Godeanu este tot 7. În prezent sunt student la medicină și cred că în subconștientul meu am vrut tot timpul să urmez o carieră în medicină. Încă de când eram mic mă fascina stetoscopul medicului pediatru“, spune Virgil.

Copilăria lui a fost una fericită, neavând probleme cu adaptarea socială; Virgil a absolvit cu nota 10 școala gimnazială Maria Rosetti și a continuat cu succes studiile la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, iar în prezent este student în anul trei la UMF Carol Davila. Un moment emoționant din viața lui Virgil a fost momentul în care mama lui i-a arătat jurnalul în care erau toate detaliile despre venirea lui pe lume.

„Mama mi-a arătat jurnalul când eram în școala generală și am fost emoționat când am văzut că mi-am lăsat și eu amprenta, niște măzgăleli cu pixul alături de ce a scris și ea. Întotdeauna m-am simțit iubit si am trăit sentimentul acesta. Nu mi-au ascuns nimic, cuvântul in vitro l-am auzit în familie în discuțiile cu doctorii, la ai mei sau de la bunica. Mereu am știut asta, chiar dacă doar treptat am aflat ce înseamnă. Pot să spun că toate trăirile mele, dar și faptul că bunicul a fost medic, au contribuit din plin la dorința mea de a ajuta la rândul meu și poate de asta m-am hotărât să aleg medicina. De citit jurnalul, l-am citit mai târziu, cu emoție și un sentiment de mare reușită“, a spus cu drag Virgil.

Ce povestește mama lui Virgil

„Am fost educată și eu cu multă înțelepciune și drept urmare aveam întipărit în minte ca am prea multă dragoste în suflet să o dăruiesc unui copil, dar bucuria asta nu se întâmpla. Am luat măsuri și am început investigațiile cu analize de specialitate. Am făcut tratament un an și eram într-o așteptare continuă. Nu aveam nici o piedică atunci. Nimeni nu mi-a zis că nu e posibil să rămân însărcinată. Amândoi eram sănătoși. Cred că au trecut niște ani. Am urmărit prima reușită de fertilizare din Timișoara și m-am bucurat. Eram într-o etapă a vieții foarte optimistă și știam că trebuie să încerc și eu. Am citit în ziar de Medsana și de începerea selectării cuplurilor pentru fertilitate și pe ultima sută de metri ne-au acceptat. Aveam investigațiile, dar trecuseră șapte ani deja, le-am refăcut pe toate și eram foarte fericită. Radiam de mulțumire. Eram atât de sigură, chiar i-am zis domnului profesor: “, spune Alexandrina Maria Godeanu, mama lui Virgil.

„De când eram în prima serie, aveam în gând doar vârsta mea de 38 ani și să mai încerc dacă nu reușesc din prima, chiar dacă pentru femei recomandarea e de 36 ani. Așa am început să cunosc celelalte cupluri și ne-am aflat poveștile speciale. A urmat o lună de injecții, care a fost foarte specială pentru mine, eram foarte veselă, hormonii primiți chiar îmi lipseau și din cauza vârstei erau modificați, iar emoțiile creșteau. Eram cu ecografii și se vedeau ovulele care creșteau. La o lună de la începere aveam 11 ovule. S-au prelevat de echipa de doctori greci toate ovulele și peste 3 zile aveam 7 embrioni. Ce emoții am avut când am văzut aceasta minune întâmplată. 7 pentru că se alegeau embrionii cu o dimensiune corespunzătoare procedurii. Cei 7 au fost transferați cu urarea mult noroc. Eram în al nouălea cer. După o săptămână am fost sunați și am primit vestea că analizele spun că totul este în regulă și am valoarea analizei cea mai bună. Norocul mă însoțea!“, își aduce aminte cu emoție în glas Alexandrina.

