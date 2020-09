Bebe Cotimanis va fi „vocea” Prima TV din această toamnă

Celebra voce de la Pro TV a actorului Bebe Cotimanis va putea fi auzită și la alte televiziuni din această toamnă.

Începând din 5 octombrie, Cotimanis va fi și vocea postului Prima TV, precum și a altor televiziuni sportive ale grupului Clever (Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K).

„Din 5 octombrie, celebrul actor Bebe Cotimanis va fi vocea postului Prima TV. El este una dintre cele mai cunoscute voci din România şi din această toamnă se va auzi atât pe Prima TV, cât şi pe televiziunile sportive ale grupului Clever, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K. În această toamnă, Bebe Cotimanis va anunţa toate noutăţile de la Prima TV odată cu trecerea la emisia HD şi va da „culoare” tuturor materialelor video de promovare ale posturilor sportive Look”, anunţă postul de televiziune, într-un comunicat.

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O găsești AICI

Bebe Cotimanis a fost ”vocea” Pro TV timp de 25 de ani, încă de la lansarea postului.

Constantin Cotimanis, alias Bebe (65 de ani) este în prezent este angajat al Teatrului Nottara, dar joacă și în spectacole de teatru independente. A debutat în cinematografie în urmă cu 37 de ani, în 1983, cu pelicula „Misterele Bucureştilor” și apoi a jucat în mai multe filme, precum „Hotel de lux”, „Epicentru” sau „Amen”. În urmă 2005 și-a făcut debutul în telenovele, cu rolul lui Grigore Varlam, în producția „Lacrimi de iubire”. Au urmat apoi alte roluri în seriale de același gen – „Daria, iubirea mea”, „Doctori de mame”, „State de România” şi „O nouă viaţă”. În 2015 a fost jurat al emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV.

Sursa foto – 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro