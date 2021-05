Andreea Bălan, declarații în exclusivitate despre imaginea ei puternic sexualizată din adolescență: „Am înţeles mai târziu…”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi – și își menține acest statut de mai bine de două decenii, ținând cont că ea a devenit cunoscută în adolescență, cu trupa Andrè.

Pe atunci, ținutele pe care le purta pe scenă erau extrem de provocatoare, deși nu împlinise încă vârsta de 18 ani. Lumea ajunsese să sexualizeze foarte mult imaginea ei, dar și a colegei ei de trupă, Andreea Antonescu. În interviul realizat cu Andreea Bălan în revista Unica de iunie, pe a cărei copertă și apare, ea ne-a vorbit mai multe despre acest lucru.

„Atunci nu realizam acest lucru, eram o copilă”, recunoaște ea. „Pur şi simplu aşa erau ţinutele de scenă şi nimeni nu ne spunea că suntem prea sexy. Am înţeles mai târziu, uitându-mă în urmă. Dar chiar şi aşa, nu-mi pare rău de acest aspect şi nu consider că m-a afectat psihic în niciun fel. Ba chiar m-a ajutat mai tarziu în carieră să am încredere în mine pe scenă, fără să mă simt ciudat”.

Andreea Bălan și-a adus aminte însă și de momentele frumoase din cariera ei. Întrebată fiind care au fost momentele de care se simte extrem de mândră, ea nu a putut alege doar unul singur.

„Au fost câteva momente-cheie: în perioada Andrè, când am primit cinci discuri de platină şi unul de aur pentru un milion şi jumătate de albume vândute şi am fost supranumite «Reginele muzicii dance»”, a zis ea. „În cariera solo, la fiecare lansare a unui album, deoarece în 90% dintre piese cânt despre mine şi despre trăirile mele, iar albumul «Așa sunt eu» din 2004 a fost de referință în cariera mea; momentul în care am luat medalia de argint pentru România la Campionatul de dans din Mexic; momentul în care am câştigat locul întâi la «Dansez pentru tine» deoarece, de atunci, toată cariera mea s-a schimbat, transformându-mă într-un entertainer care cântă, dansează şi face show-uri excepţionale”.

Descoperă interviul integral cu Andreea Bălan în revista Unica de iunie. Revista se găsește la punctele stradale de difuzare a presei, în lanțurile Metro și în rețeaua Inmedio.

Foto: Facebook