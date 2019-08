Summer Well. Cât costă un bilet și care este programul

La fel ca și în anii precedenți, organizatorii le-au pregătit festivalierilor nume importante atât din muzica internațională, cât și din România. Printre artiștii care vor urca pe scenă la Summer Well 2019 se numără The 1975, Son Lux, The National, Jungle, Razorlight, Pale Waves, Maribou State, Tender, Black Honey, Red Rum Club sau Zola Blood.

Cât costă un bilet la Summer Well 2019

Prețul unui abonament este de 295 lei + taxe până pe data de 8 august (inclusiv) și 345 lei în zilele festivalului. Abonamente și bilete de o zi pentru festival se găsesc pe www.summerwell.ro și în aplicația de mobil a festivalului.

Care este programul festivalului

Summer Well debutează în 2019 vineri, 9 august, cu Night Picnic, unde vor cânta Son Lux și Orchestra Simfonică din București.

Porțile se deschid la ora 18:00, iar primul concert este programat să înceapă la ora 21.30. Iată cum arată programul complet:

9 August – Night Picnic 2019

21:30 Bucharest Symphony Orchestra

23:00 Son Lux

10 August – Summer Well 2019 Day 1

Orange Main Stage

17:15-17:45: Red Rum Club

18:45-19:30: Tender

20:15-21:15: Pale Waves

22:00-23:00: Jungle

23:45-01:00: The 1975

Red Bull Music Stage:

16:00 Subcarpati prezinta Iarmaroc

21:00 Subcarpati

23:00 IAMDDB.

After Party: 23:00 SPP

00:30 Nicecream FM

11 August – Summer Well 2019 Day 2

Orange Main Stage

17:15-17:45: Zola Blood

18:45-19:30: Black Honey

20:15-21:15: Maribou State

22:00-23:00: Razorlight

23:45-01:00: The National

Red Bull Music Stage:

18:00 Kida (DJ Set)

21:30 Bobby Basil

22:45 AJ Tracey

After Party: 23:00 – Zimbru

01:30 David August

Ce mai poți face în cadrul festivalului

Pe lângă muzică, la ediția din acest an te poți bucura și de:

– Summer Well Art Collection – o serie de proiecte artistice realizate special pentru Summer Well de către artiști

celebri internaționali.

– Summer Well X – În premiera anul acesta, Summer Well X reunește conferințe, expozitii de artă, cine exclusiviste, zone de gaming și multe alte surprize.

– Bellevue Lounge – o zonă cu bar privat și platformă amenajată pentru vizionarea concertelor.

– Food court – locul care așteaptă festivalierii cu cele mai delicioase preparate și foarte multe opțiuni culinare.

Mai multe detalii despre festival găsești aici.

