Un bărbat s-a dus la dentist cu o durere de măsea și a aflat că are cancer în stadiu terminal

Jerry Collins, un tânăr din Marea Britanie care avea cancer dar credea că suferă de o simplă durere de măsea, a murit la vârsta de 30 de ani.

Tânărul era manager de restaurant și a aflat că are necruțătoarea boală la dentist, când s-a dus cu ceea ce el credea că este o infecție dentară. Stomatologul l-a trimis la un medic specialist și astfel, la scurt timp, bărbatul a fost diagnosticat cu o formă avansată de cancer. La câteva săptămâni după teribila veste, bărbatul a fost internat la secția de terapie intensivă. Partenerul său de viață, Andrew Godfrey-Collins a decis atunci să nu mai ascundă faptul că el și Jerry formează un cuplu. Cei doi s-au căsătorit cu puțin timp înainte ca Jerry să moară, în cadrul unei ceremonii restrânse.

„Inițial am crezut că ar putea fi ceva de genul oreionului sau o afecțiune dentară cu simptome similare. Din cauza pandemiei, a reuşit să-şi facă o programare la dentist abia la finalul anului. La începutul lunii decembrie, a fost supus unei biopsii și speram să fie un chist benign. Apoi, am auzit aceste cuvinte: melanom malign. Jerry se aștepta să fie ceva serios”, a mărturisit Andrew, soţul său, potrivit presei internaționale.

Cei doi erau de mult împreună și, având în vedere circumstanșele, au luat hotărârea de a se căsători cât mai repede.

„Preotul a venit să ne vadă în spital și am avut o ceremonie cu adevărat splendidă, iar personalul ICU a fost minunat. Dar nu a fost o ceremonie legală din punct de vedere juridic. Mi-ar fi trebuit câteva ore ca să trec prin toate documentele și nu am vrut să petrec ultimele ore din viața lui departe de el, făcând acte. Părinții și sora lui erau cu noi. Ei știau despre noi, dar atunci a fost prima dată când ne-am afişat public, în faţa lor. Mă gândeam că ar fi nedrept să ne mai prefacem, pentru că era de aşteptat, eram acolo. În schimb ei m-au întâmpinat cu multă dragoste, ceea ce m-a făcut să regret că nu am vorbit mai devreme cu ei despre relația mea cu Jerry”, a mai spus Andrew. La o zi după căsătorie, Jerry a încetat din viață, înconjurat de familie și de soțul său.

