O femeie aproape a murit din cauza implanturilor mamare

După o primă sarcină traumatică, Bianca Weintraub în vârstă de 33 de ani din New York, nu se mai putea ridica din pat. A dat în continuu vina pe perioada de după naștere, asta până ce analizele de sânge au arătat că existau patogeni ciudați în sistemul ei, cauzați de implanturile mamare.

Antrenoarea personală și-a pus implanturi mamare în aprilie 2014, însă în acel moment i s-a spus că singurul risc este ruptura implanturilor. Inițial, Bianca a fost mulțumită, însă implanturile nu s-au simțit niciodată naturale, ci mai degrabă ca un intrus în organismul ei.

La un an de la operație, femeia a observat simptome ciudate și izolate, precum menstruații neregulate, transpirație abundentă pe timpul nopții și acnee.

Bianca a descoperit că este însărcinată cu primul ei copil în anul 2016 și deși era încântată de sarcină, pe timpul celor nouă luni a avut de suferit. Era extenuată, a suferit de anxietate și a început să îi cadă părul. În ianuarie 2017, Bianca și soțul ei Craig au întâmpinat-o pe fetița lor, Sienna.

Lipsa somnului, nutriția precară și stresul maternității au slăbit-o pe Bianca. Timp de un an, aceasta a dat vina pe perioada de după naștere, însă în februarie 2018 a fost mai bolnavă ca niciodată.

În unele zile era incapabilă să se ridice din pat, iar medicii insistau că era doar o infecție. După o lună, femeia a decis să facă analize de sânge ce au arătat câțiva patigeni neobișnuiți în sistemul Biancăi, precum și un număr scăzut al celulelor albe.

Bianca a auzit de Boala Implantului Mamar în 2017, dar doar în momentul în care simptomele ei s-au agravat a făcut legătura. A încercat să își îmbunătățească sistemul imunitar pentru a combate această boală, însă în octombrie 2018 a realizat că nu poate face nimic cât timp are implanturile.

Imadiat după ce a renunțat la implanturi, sănătatea Biancăi a început să se îmbunătățească.

La scurt timp după ce a scos implanturile, femeia a rămas din nou însărcinată, dar sarcina a fost mult mai ușoară de această dată.

„M-am trezit simțind ca și cum ar fi fost prima dată când am respirat adânc pentru prima dată. Nu am realizat că nu respiram profund până ce nu am tras adânc aer în piept după operație. Imediat ochii mei păreau mai albi și eu arătam mai conștientă. Inflamația din jurul ochilor a dispărut și am arătat cu 10 ani mai tânără instantaneu. Anul trecut am fost bolnavă în mod constant, dar de la operație de abia dacă mă mai îmbolnăvesc. Am rămas însărcinată la două luni de la operație și am o sarcină mult mai sănătoasă de această dată. Și mă simt uimitor în comparație cu prima”, a povestit Bianca.

„A trebuit să am sâni falși care aproape m-au ucis pentru a învăța să îi iubesc și apreciez pe cei naturali. Stima de sine și încrederea vine din interior, nu de la un chirurg plastic. Oamenii ar trebui să fie proprii avocați ai sănătății. Deși respect medicii, există multe goluri în medicina convențioanlă. Dacă simți că ceva este în neregulă, luptă pentru răspunsuri”, a precizat ea.

Sursă foto: Northfoto