Dacă te cerți cu iubitul la această oră, relația se va termina

Este adevărat că atunci când ești supărată pe partenerul tău nu stai să te uiți la ceas și să alegi ora potrivită pentru a te certa cu acesta, însă psihologii recomandă întocmai să faci acest lucru, mai exact să alegi momentul oportun în care să deschizi o discuție în contradictoriu.

Conform neuropsihologului Eduardo Calixto, există un interval orar când, în timpul unei certe, în creierul uman apare o disonanță cognitivă, cu alte cuvinte apare un haos care determină ca gândurile, emoțiile și sistemul de valori ale unei persoane să intre voit în conflict. În această perioadă, acesta susține că orice discuție degenerează, partenerii își aruncă cuvinte grele, se jignesc și își fac reproșuri pe care, altă dată, la altă oră, nici măcar nu le-ar putea pronunța.

Astfel, neuropsihologul recomandă să nu se inițieze o discuție între orele 10:00 și 12:00, deoarece se poate transforma într-o ceartă extrem de agresivă și umilitoare, în urma căreia cei doi parteneri pot decide chiar să se despartă.

Pe de altă parte, acesta susține că cel mai bun moment din zi pentru a te certa cu partenerul (dacă chiar trebuie să o faci) este seara, între orele 21:00 și 23:00, deoarece creierul nu mai are aceași capacitate de a reacționa și inconștient va aplana conflictul. Acest lucru se întâmplă din cauza cortexului prefrontal care funcționează la capacitate mare în acest interval orar. Cortexul prefrontal este responsabil cu luarea deciziilor bune, cu controlul impulsurilor, cu rezolvarea problemelor complexe, și cu organizarea și planificarea activităților. Conform unui studiu desfășurat în 2012 și publicat în revista Proceedings of the Royal Society B, cortexul prefrontal este responsabil de succesul social, de capacitatea de a avea și a menține prietenii de lungă durată, de a fi o persoană populară.

Sursă foto: 123rf.com