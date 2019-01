Cristiano Ronaldo, acuzat din nou de viol. Fostă iubită: „Este un psihopat”

Jasmine Lennard, participantă la emisiunea „Big Brother” din Marea Britanie, și-a umplut contul de Twitter cu acuzații la adresa lusitanului, care i-a fost iubit în urmă cu 10 ani.

Tânăra l-a numit pe Ronaldo „psihopat” și a zis că a decis să o ajute pe Kathryn Mayorga în lupta pe care o duce cu sportivul.

Lennard susține că a fost „fată deșteaptă” și are înregistrări care îl vor distruge pe Cristiano.

„Cine crezi că ești, Cristiano? Am primit amenințări la adresa mea și la adresa familiei mele. Am fost informată că eu și copilul meu suntem urmăriți de niște detectivi angajați de el. Este suficient!”, a scris pe Twitter fosta iubită a portughezului.

I have had threats against me and my family I have been informed that a file was created on me to try and dig up dirt and that myself and my child are being being followed by detectives he hired. It’s enough.

