Cine sunt semifinaliștii Eurovision România 2019

Selecția națională va avea un juriu național pentru semifinale și unul internațional pentru finala competiției

Selecția Națională Eurovision 2019 va avea loc la Arad, Iași și București. Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 24 vor intra în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv. Printre concurenți se numără tineri artiști români și străini.

În premieră, selecția națională va avea un juriu national pentru semifinale și unul internațional pentru finala competiției. O altă noutate a ediției din acest an este modul în care telespectatorii participă la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, juriul national vor califica cel mult cinci piese, iar telespectatorii, câte una. În urma jurizării televotului, cel mult 12 piese vor merge în finală. În ultima fază a selecției naționale, reprezentantul României va fi decis de juriul internațional și telespectatori, punctul acordat de telespectatori având ponderea punctajului acordat de un jurat.

Semifinaliștii Eurovision România 2019, în ordine alfabetică:

„Baya (Speechless)” – M I H A I

„Daina Letiția Moisescu & Sensibil” – Balkan

„Dear Father” – Laura Bretan

„Destin” – Trooper

„Discrete” – Xonia

„Give Up Now”- Johnny Bădulescu

„High heels on” – Echoes

„Ielele”- 2 Gents

„Independent” – Xandra

„Make Me Your Man” – TWM

„On a Sunday”- Ester Peony

„Pierd”- Dan Bittman

„Right Now” – Olivier Kaye

„Rock This Way” – Ommieh x Anakrisez

„Skyscraper” – Teodora Dinu

„Tears” – Georgy

„The Call” – Berniceya

„The Song of my Heart” – The four

„The Way it Goes” – Steam

„Underground”- Vaida

„We are the Ones” – Claudiu Mirea

„Weight of the World” – Nicola

„Without You (Sin ti)” – Dya& Lucian Colareza

„Your Journey”- Aldo Blaga

Cine sunt membrii juriului preselecției Eurovision România 2019

Juriul preselecției Eurovision România 2019 a fost format din: Bogdan Pavlică, Felix Crainicu, Răzvan Popescu, Oliver Simionescu, Horia Ghibuțiu, Dragoș Vulgaris, Bogdan Miu, George Balint, Andreea Remețean, Liana Stanciu și Gabriel Scîrlet.

Solistul Holograf, Dan Bittman, a fost primul artist român care a ajuns pe scena mare Eurovision, în 1994, când competiția a avut loc în Irlanda. Cântărețul a participat cu piesa „Dincolo de nori”, dar s-a clasat pe locul 21 din 25 de participanți.

Mihai Trăistariu este cel mai fidel concurrent Eurovision, marcând acum a zecea participare și rămânând în istoria concursului cu una dintre cele mai bune clasări ale unui artist – locul patru în 2010, cu hit-ul internațional „Tornero”.

Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005, Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Sursă foto: Shutterstock.com