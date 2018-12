Cât câștigă Mariah Carey de pe urma colindului „All I Want for Christmas”

Piesa este una clasică și pentru mulți reprezintă cel mai festiv cântec. În fiecare an, acest colind urcă în clasamente imediat ce oamenii încep să își decoreze casele și brazii.

În timp ce întreaga lume fredonează versurile faimoasei piese, Mariah Carey obține o mică avere.

Potrivit Mirror Online, artista a câștigat deja, anul acesta, aproximativ 800.000 de dolari de pe urma colindului.

De asemenea, în luna decembrie vedeta are câteva performanțe festive ce îi măresc considerabil contul din bancă.

Pe de altă parte, lucrurile nu au mers tocmai bine iarna aceasta pentru divă, care și-a anunțat turneul „All I Want For Christmas”, după ce sute de bilete au rămas nevândute.

Un bilet a costat între 29 și 180 dolari.

Mariah Carey nu este singura care câștigă bani serioși de pe urma pieselor de Crăciun. Pe listă se mai află câteva nume mari.

Cât câștigă anual vedetele de pe urma pieselor de Crăciun

Slade – Merry Xmas Everybody – 634.000 dolari

The Pogues – Fairytale on New York – 507.000 dolari

Mariah Carey – All I Want For Christmas – 477.000 dolari

Bing Crosby – White Christmas – 416.000 dolari

Wham! – Last Christmas – 380.000 dolari

Paul McCartney – Wonderful Christmas – 330.000 dolari

Cliff Richard – Mistletoe and Wine – 127.000 dolari

Sursă foto: Hepta