Andreea Bălan, operată a treia oară: „Acum mă lupt cu durerea”

Andreea Bălan, în vârstă de 34 de ani, a fost operată vineri seara, fiind cea de-a treia intervenție chirurgicală la care este supusă, ultima având loc cu doar o săptămână în urmă. Artista a făcut prima declarație după operație, publicând și o fotografie chiar de pe patul de spital:

„M-am trezit, sunt ok și sunt atent supravegheată și monitorizată. Operația a decurs bine și s-au eliminat toate hematoamele. Acum mă “lupt” cu durerea fizică deoarece această operație mă doare cât celelalte 2 la un loc. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase și de încurajare. Mă ajută mult…”, – a scris Andreea Bălan pe Instagram.

După cea de-a doua operație, atunci când Andreea Bălan a avut hemoragie, medicul care s-a ocupat de artistă a dat declarații despre starea de sătănate a acesteia: „A avut o problemă de coagulare a sângelui, iar pentru a depista astfel de probleme se fac anumite analize mult mai detaliate, poate fi o problemă genetică. Putea să moară, sigur, hemoragia este foarte gravă. Este bine că a observat la timp și a mers la medic. O cauză poate fi faptul că are o problemă de coagulare a sângelui, dar aceste probleme se pot depista doar în cazul unor analize mai amănunțite, pot fi cauze genetice. Astfel de cazuri se întâmplă foarte rar, câte gravide ați auzit să pățească așa? Controalele la medic după operația de cezariană se fac în funcție de pacientă, pot fi zilnice, dacă lăuza are complicații după operația de cezarină, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de către chirurgul care a efectuat operația. Se fac controale la trei zile, dar ea încă era în spital. O săptămână, șase săptămâni, șase luni, un an cel mai rar, medicul poate decide și zilnic. El stabilește”, – a declarat medicul Ovidiu Peneș.

Andreea Bălan a adus pe lume la începutul lunii martie o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Clara Maria, însă în timpul operației de cezariană aceasta a suferit un stop cardio-respirator ca urmare a vărsării lichidului amniotic în sânge. Medicii au intervenit imediat și Andreea Bălan a fost resuscitată. Andreea Bălan și soțul său, George Burcea, mai au împreună o fetiță pe nume Ella Maya, în vârstă de 2 ani și 5 luni.

Sursă foto: Instagram