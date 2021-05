Orice femeie trebuie să aibă în garderobă o cămașă, o piesă vestimentară care o salveză în orice situație și care se potrivește oricărei siluete, fiind o piesă aceptată și apreciată în unanimitate.

Cămășile de damă sunt în topul preferințelor și în acest an, fiind practice și ușor de accesorizat.O cămașă de damă simplă, de culoarea albă este o piesă vestimentară ce poate fi purtată cu jeansi și teniși, dar și cu o fustă neagră conică și balerini sau tocuri. În plus, puteți să optați pentru accesorii care să pună în valoare ținuta, în funcție de momentul zilei și de eveniment. Așadar, să ai o cămașă albă în garderobă îți poate salva timp și energie.Cămașa în carouri este o altă alegere în top în acest an, fiind ideală pentru lunile mai puțin călduroase, creând un stil casual. O cămașă de damă în caruori, asortată cu jeansi și bocanci sau botine cu toc, reprezintă o ținută ideală pentru o ieșire cu fetele sau o întâlnire.Pentru persoanele cu un stil vestimentar mai îndrăzneț, recomandăm camasi dama cu tăieturi sau decupaje, cu spatele gol sau căzute pe umeri, de diferite culori, reprezintă o alegere perfectă pentru 2021. Designerii propun pentru acest an și volane de dimensiuni mari la mâneci, la spate sau chiar în partea de jos a cămășii.Tot aici se încadrează și cămășile cu decolteu adânc, care pun în valoare silueta oricărei femei.Cămașa de damă tip crop-top e însă piesa de rezistență a anului, prezentă în aproape toate recomandările marilor designeri. Pentru un look feminin, sexy și foarte în trend, vă recomandăm să adăugați și o asemenea piesă în garderobă. Accesorizată cu un lanț în jurul taliei, este o ținută care nu trece neobservată.Cămășile de damă cu diferite imprimeuri sunt și ele pe lista trendurilor în acest an. Fie că vă plac bulinele, dungile, florile, imaginile pop-art sau diferite modele abstracte, nu veți da greș purtând o asemenea cămașă. De altfel, cămășile de damă cu imprimeuri înviorează orice look.Dacă sunteți fane ale cămășilor cu funde mari, 2021 e anul perfect să le scoați în lume și să vă bucurați de ele, fiind în trend. Cămașa denim asortată cu blugi sau fustă de blugi – pentru un look complet denim – reprezintă o altă opțiune potrivită anul acesta.Un alt truc pentru a ieși în evidență e să alegeți să accesorizați cămașa și pantalonii sau fusta în aceeaşi culoare, uni fiind foarte la modă în acest an.

Indiferent de tipul de cămașă pe care îl alegeți, vă recomandăm să le purtați pe cele care vă avantajează și în care vă simțiți comod. Până la urmă, moda înseamnă atitudine!

Sursa foto: pexels.com