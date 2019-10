(P) Mergi la un „baby shower”? Toate mamicile au nevoie de aceste haine pentru copii

Daca ai fost invitata la un „baby shower”, trebuie sa stii ca acest eveniment are un scop dublu. O data, de a sarbatori viitoarea mamica si noul sufletel care vine pe lume. Apoi, este ocazia perfecta sa ii oferi acesteia cadouri menite sa o ajute si sa ii usureze rolul de mama atat de important.

Indiferent daca esti un viitor parinte sau daca prietenii tau asteapta venirea un copil, am alcatuit o lista cu piese vestimentare care nu trebuie sa lipseasca din colectia de haine de copii a oricarei proaspete mamici. Avantajul cadourilor oferite la un „baby shower” este ca poti sa incluzi si haine copii de care cel mic sa se bucure cand mai creste putin.

Body pentru bebelusi

Daca prietena ta devine mamica si vrei sa-i faci viata mai frumoasa si mai usoara, cea mai sigura alegere este sa ii dai in dar un body pentru bebelus. Acest articol vestimentar este esential in primele luni de viata ale bebelusului. Dintre hainele pentru copii, body-ul este cel mai confortabil, pentru ca protejeaza pielea bebelusului si ii garanteaza confortul termic.

Caciulite si bonete

In primele luni de viata, capul bebelusului ar trebui sa fie in permanenta acoperit, mai cu seama atunci cand il scoti la plimbare. Pe Liloo.ro poti sa alegi dintr-o gama variata de caciulite si bonete pentru bebelusi, care de care mai simpatice, in diferite culori, cu urechiuse, cu mot sau cu siret.

Halat de baie

Daca vrei sa faci un cadou care sa fie util si cand cel mic mai creste putin, iti recomandam un halat de baie. Folosit dupa baita, este esential ca, printre hainele de copii, sa se numere si un halat de baie, de preferat din bumbac. Astfel, pielea copiilor poate sa respire, fiind totodata protejata de posibile afectiuni ale pielii. Mai mult chiar, bumbacul din aceste haine pentru copii absoarbe foarte bine apa, ceea ce este exact ce iti doresti pentru prichindelul tau. O idee buna ar fi sa alegi un halat cu o marime mai mare, astfel incat copilul sa se simta confortabil purtandu-l si sa se poata misca lejer.

Prosop de baie cu gluga

O alternativa la halatul de baie este alegerea unui prosop de baie cu gluga. Este un articol deosebit de practic dupa baita – permite stergerea si invelirea simultana a puiului tau. Asigura-te ca alegi un produs confectionat din material de calitate, astfel incat prosoapele tale sa ramana moi si pufoase chiar si dupa repetate spalari.

Fii sigura ca alegi cadoul potrivit pentru a sarbatori venirea unui copil pe lume. Desigur ca materialul este foarte important atunci cand alegi haine de copii. Din moment ce pielea lor este deosebit de sensibila, expertii recomanda hainute confectionate integral din bumbac natural.

Iti recomandam sa verifici hainele de copii din magazinul online Liloo.ro. Pe langa faptul ca au preturi foarte accesibile si multe oferte, produsele sunt fabricate dintr-un material de calitate, bumbac 100% natural, cu design-uri simpatice. Si inca un pont – pe Liloo.ro gasesti seturi de botez si pachete de cadou ideale pentru momentul in care cei dragi tie devin parinti.