„Cred că totul a început într-o noapte când mă simțeam foarte singură și, mai mult de plictiseală, am deschis ușa frigiderului”, îmi povestește. Cred că văzuse surpriza de pe fața mea când am observat cât de mult a putut să se îngrașe într-un timp atât de scurt. Au trecut aproape două luni în care nu ne-am văzut deloc, chiar dacă am vorbit la telefon de cel puțin câteva ori pe săptămână.

Maria este o persoană sociabilă, săritoare și amuzantă, așa că atunci când șefa ne-a anunțat că vom lucra de acasă, i-a fost destul de greu. „Mâncatul pe fond nervos chiar există”, mi-am zis. După care, împreună cu un pic de ajutor de la prietena noastră Diana, psihoterapeut și pasionată de psihologia dietelor alimentare, am pus în aplicare un program de câteva săptămâni prin care speram ca Maria măcar să se mențină la greutatea actuală, dacă nimic altceva. Îți prezint mai jos cum au decurs lucrurile.

Totul pornește de la conștientizare

La Maria în mod clar plictiseala era sursa principală a problemelor, dar după ce am mai vorbit un pic cu ea, am înțeles că și stresul a jucat un rol important. „Mi-am dat rapid seama că situația asta cu statul singură acasă se va prelungi”, ne-a povestit Maria, care era și recent despărțită de iubitul ei, Cezar, cu care a avut o relație de aproape cinci ani, cu suișuri și coborâșuri. O despărțire-surpriză pentru toți cei care-i cunoșteam.

Așa că noul regim alimentar începea de la cauză: de fiecare dată când îi venea să mănânce, am rugat-o pe Maria să facă o scurtă pauză și să se gândească dacă îi este foame sau nu. Diana mi-a spus apoi între patru ochi că, din experiența ei, să combați mâncatul excesiv este în majoritatea cazurilor extrem de greu. Și că e nevoie de mult mai mult decât să vorbim cu ea.

Elimină toate tentațiile și fă-ți un program de mese

„Hai, Maria, arată-ne masa ta de bucătărie”, a rugat-o Diana în ultima noastră videoconferință. După cum bănuiam, pe masa ei trona un imens bol plin cu ciocolățele, prăjiturele, acadele și bombonele – amestecate cu 3 banane cam înnegrite. Am aflat de ce era atât de curioasă Diana de ceea ce vede Maria în bucătăria ei. Studiile arată că expunerea vizuală la alimente hipercalorice stimulează o parte din creierul nostru care se ocupă de controlul impulsurilor, ceea ce poate duce la o dorință mai mare de a consuma acest tip de alimente și la supra-alimentație. Problema nu era că Maria avea acele mâncăruri în casă – dimpotrivă, să te bucuri ocazional de ceva ce-ți place foarte mult poate fi chiar indicat. Însă acestea nu trebuiau să stea permanent în câmpul tău vizual, mai ales dacă apartamentul tău e de tip open space, precum cel al Mariei.

În același timp, o metodă foarte simplă să elimini mâncatul compulsiv prin metoda conștientizării este să stabilești un program de mese și să elimini gustările intermediare. „A apărut de ceva timp ideea asta că e indicat să mănânci mai des, în porții mai mici. Am tot căutat studii care să susțină această abordare, dar, din câte am putut găsi, chiar nu contează în câte mese bagi caloriile în tine. Caloriile sunt calorii, așa că, fie că mănânci 2 mese pe zi, fie că le împarți pe 7 mese, în scurt timp n-o să-ți placă rezultatul,” ne spune Diana cu multă pasiune și eu îmi dau seama că trebuie să schimb ceva la propria dietă. De vreo câțiva ani mănânc mai des, de frică să nu mă îngraș. Așa că o încurajez pe Maria să stabilim împreună când urmează să mănânce în fiecare zi.

Evită restricțiile dure și gătește acasă

Sunt și avantaje când stai acasă. „O greșeală de bază este să nu mai mănânci brusc, doar-doar dai jos tot ce ai acumulat în ultimul timp”, continuă Diana cu sfaturile. Pe termen lung, înfometarea nu numai că nu funcționează, dar chiar îți poate face rău – fizic și mental, deoarece crește enorm nivelul de stres.

Soluția? Dacă tot stai acasă și nu ai cum să ieși la restaurant, ce-ar fi să gătești seara? Ce am făcut noi a fost să instituim de două ori pe săptămână tele-gătitul, cum i-am zis noi. Sau Cook from Home. Ne adunăm pe Skype și pregătim împreună câteva rețete alese împreună pe parcursul zilei. E mega-fun și super-util. Niciuna dintre noi nu este nutriționist, așa că rețetele pe care le alegem țin cont de câteva reguli mai degrabă simple despre mâncatul sănătos. Iar procurarea ingredientelor proaspete ne ajută să ne ținem de pasul următor din intervenția noastră asupra dietei Mariei.

Fă mișcare și hidratează-te

O hidratare proastă are o legătură directă cu obezitatea. „Nu o spun eu, o spun studiile!”, insistă Diana și ne trimite și linkul. Doar că noi știam asta, iar Maria chiar urăște sucurile carbogazoase. Promite însă să bea apă mai des. Există totuși un aspect asupra căruia ne concentrăm împreună, pentru că toate suntem blocate acasă și toate am fost un pic speriate să ieșim în ultimul timp.

Lasă alcoolul și iubește-te așa cum ești

Un pahar cu vin seara poate fi super, doar că, din păcate, este destul de simplu din cauza stresului actual ca alcoolul în exces să devină un obicei zilnic. Alcoolul în sine poate că nu îngrașă foarte tare – ceea ce îngrașă este apetitul crescut și un control mai slab al impulsurilor.

Diana insistă că acum nu este o perioadă în care să încerci diete de slăbit agresive, să te apuci de un sport nou și să exersezi de dimineața până seara, doar-doar scade burtica. „Mai bine te uiți în oglindă și te accepți așa cum ești,” spune ea.

Epilogul intervenției noastre

În ultimele câteva săptămâni toate trei ne-am dat seama cât de important este să fim împreună chiar dacă suntem despărțite fizic. Iar acest proiect în care am ajutat-o pe Maria să scape de obiceiurile nesănătoase căpătate în ultimul timp a fost motivul perfect. Pot spune cu mândrie că Maria este mult mai ok acum. Nu a pierdut multe kilograme, însă sunt convinsă că va reuși în final.

Râde mai des, vorbește mai rar despre Cezar al ei, care nu mai e, dar cine știe? Și, în general, are o atitudine care ne ajută și pe mine, și pe Diana să trecem mai ușor peste această perioadă.