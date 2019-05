(P) Invatarea limbii engleze intr-un mod usor si distractiv

Pentru majoritatea dintre noi, engleza nu este decat o amintire neplacuta din scoala. Cand trebuie sa invatam reguli gramaticale grele, si exercitii cu fraze inutile care nu au nici un sens, pierdem rapid interesul. Nu este surprinzator faptul ca multi dintre noi au impresia ca engleza este grea. Cu toate acestea, exista numerosi oameni care au invatat limba lui Shakespeare fara sa fi studiat limba pentru multi ani. Cum au facut-o? Sunt ei mai inzestrati? Deloc! Experienta lor de invatare a fost pur si simplu foarte diferita de a noastra. Totul tine de metoda! Abordarea corecta este cel mai bun instrument pe care il putem avea atunci cand invatam ceva nou – mai ales atunci cand invatam o limba straina. Persoanele care considera ca engleza se invata usor, au urmat o anumita metoda. Ei bine, exista o multime de metode, dar putem extrage din ele cateva principii esentiale:

Motivatie

De ce vrei sa inveti engleza? Raspunsul la aceasta intrebare simpla ar putea fi piatra de temelie a invatarii cu succes a limbii engleze. Este extrem de important sa evidentiezi ceea ce te motiveaza sa participi la un curs de engleza pentru incepatori. Poate ca vrei sa calatoresti, sa-ti schimbi cariera, sa traiesti si sa lucrezi in strainatate, etc. Motivele pentru a invata ar trebui sa ramana punctul de focalizare, si datorita acestora vei dori sa continui si sa iti imbunatatesti limba. Acest lucru iti va permite, de asemenea, sa te concentrezi asupra unor fraze in engleza care vor fi utile in functie de motivele tale. Daca doresti doar sa poti comunica in timpul calatoriilor tale, nu este nevoie sa pierzi timpul invatand cum sa scrii in engleza.

Vorbire

O alta problema cu metodele traditionale de invatare este importanta data scrierii, mai ales la inceput. Daca luam exemplul limbii materne, ai invatat intai sa vorbesti inainte de a invata sa scrii. Ai inceput sa vorbesti prin a pune intrebari gramaticale? Desigur ca nu! Pur si simplu ai inceput sa asculti, sa intelegi si sa vorbesti! Pentru a face ca invatarea limbii engleze sa fie mai usoara, trebuie sa inveti intai sa vorbesti, si apoi va fi mai simplu sa intelegi verbele in limba engleza .

Comunicarea cu un vorbitor nativ englez

Dupa cum ai vazut deja, vorbirea este un aspect crucial al invatarii limbilor straine, optiune care nu este inclusa in multe metode traditionale de invatare. Dar nu toti avem posibilitatea de a comunica cu o persoana vorbitoare de limba egleza. Din fericire, internetul aduce oamenii mai aproape! Acum este posibil sa te alaturi comunitatilor de cursanti, si sa gasesti vorbitori nativi de limba engleza care doresc sa invete limba ta materna. Acest lucru te poate scuti de anxietate daca ti se pare stresant sa vorbesti in limba engleza, deoarece partenerul tau te va intelege si te va ajuta sa progresezi, avand in vedere ca si el este in aceeasi situatie.

Aceasta este doar o prezentare generala simpla a resurselor existente pentru invatarea limbii engleze rapid. Exista multe alte metode disponibile care sunt folosite in intreaga lume. Invatarea limbii engleze nu a fost niciodata atat de usoara si accesibila. Uita de metodele vechi, ineficiente! Urmeaza cateva cursuri simple, vorbeste cat de des poti in engleza, si vei vedea imbunatatiri. Trebuie doar sa incepi.