Deși hidratarea este un aspect esențial al sănătății, mulți dintre noi nu bem cantitatea zilnică necesară de apă. Consumul de apă este neglijat îndeosebi în perioada sărbătorilor, atunci când alcoolul și sucurile se „instalează” pe mesele festive ale evenimentelor de Crăciun. Și totuși, hidratarea corectă te ajută să eviți durerile de cap, stările de mahmureală, dar și kilogramele în plus. Iată trucurile noastre care te vor ajuta să bei apă și să rămâi hidratat de sărbători:



Bea apă înainte de masă

Nu de puține ori confundăm senzația de sete cu cea de foame, de aceea este indicat să ne hidratăm din plin înainte de fiecare masă. În plus, conform unui studiu recent, consumul de apă înainte de masă este deosebit de util atunci când încercăm să slăbim. Deshidratatea organismului favorizează excesul de dulciuri și mâncare, spun specialiștii, și câteva guri de apă pot face diferența între o masă ușoară și o supraîncărcare a organismului.



Bea cel puțin 2L de apă filtrată pe zi

Și folosește o cană filtrantă BRITA ca să ții numărătoarea fără efort! Renunță la apa îmbuteliată în sticle de plastic și fă o investiție inteligentă pentru sănătatea ta. Cănile BRITA sunt echipate cu filtrul MAXTRA+ care elimină impuritățile și mirosul sau gustul de clor din apa de la robinet. În plus, este demonstrat că reduc semnificativ calcarul din apă și previn astfel acumularea depunerilor de calcar pe aparatele tale casnice precum filtrul de cafea sau fierbătorul. Filtrele MAXTRA+ sunt rezultatul inovației și tehnologiei germane. Stratul gros de particule de cărbune activ înlătură impuritățile și substanțele care alterează gustul și mirosul apei, în timp ce rășinele schimbătoare de ioni reduc metalele grele precum cuprul și plumbul, din apă.

Nu e nevoie să numeri paharele de apă pe care le ai zilnic. Cana BRITA Marella Cool are o capacitate de 2,4 L, o cantitate ideală de apă pentru fiecare zi. Umple cana de dimineață cu apă direct de la robinet și păstreaz-o la temperatura camerei sau în frigider. Datorită dimensiunilor ei, cana Marella Cool încape fără probleme pe raftul ușii de la frigider. Seara ar fi ideal să mai ai doar puțină apă rămasă în cană, sau chiar deloc. Nu uita să pui cana BRITA pe masă de fiecare dată când mănânci. Atunci când ai apă proaspătă și curată la îndemână, ești predispus să bei mai mult, în detrimentul băuturilor pline de zaharuri.

Păstrează un pahar cu apă pe noptieră

Alcoolul este atotprezent la petrecerile sărbătorilor de iarnă și se pricepe de minune să îți dea amețeli și dureri de cap în dimineața următoare. Cea mai bună metodă de a preceni mahmurelile este să bei câte un pahar de apă pentru fiecare pahar de vin, bere sau cocktail băut. Dacă nu îți vine să lași paharul de alcool din mână, apelează la un truc savuros. Mănâncă multe fructe și legume zemoase și alege aperitivele care conțin roșii, castraveți sau pepene roșu. Apa este un combatant excelent al alcoolului din organism, așadar este extrem de benefic să bei 1-2 pahare de apă înainte de culcare. Asigură-te că ai mereu o rezervă de apă pe noptieră, pentru momentele în care te trezești deshidratat și prea amețit ca să mergi până în bucătărie.

Nu pleca de acasă fără o sticlă de apă

Mergeți în vizită la prieteni? Ieșiți la plimbare în oraș? Faceți un maraton de cumpărături? Ia cu tine sticla de apă. Este demonstrat că bei mai multă apă atunci când ai deja o sticlă la tine decât atunci când trebuie să cumperi de la magazin. Ca să-ți fie cât mai ușor posibil, ai la dispoziție sticla filtrantă BRITA Fill&Go Vital care filtrează apa în timp ce bei. Fabricată dintr-un material de plastic non-toxic, fără BPA, Fill&Go Vital este ușoară și ergonomică, fiind concepută special pentru a fi păstrată în geantă sau chiar în mână. Liniile simple și culorile vibrante îi oferă un look modern și urban, infinit mai cool și mai benefic decât o sticlă de plastic de unică folosință. Reumple sticla de la orice robinet cu apă potabilă și discul filtrant cu care este prevăzută reține toate impuritățile, reduce cantitatea de calcar, clor și metale grele din apă. Adică funcționează la fel ca un filtru MAXTRA+, pentru ca tu să te bucuri de gust autentic și să rămâi hidratat oriunde și oricând.