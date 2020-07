Vara este un anotimp magic, iar acest lucru nu poate fi contestat. Adierea vântului, mângâierea soarelui, tihna asfințiturilor și frumusețea răsăriturilor, toate acestea compun un cadru de poveste.

Totuși, pentru a fi cu adevărat un anotimp magic, vara trebuie să fie plină de bijuterii! Oriunde ai alege să te duci în această vară, încearcă să adaugi în ținutele tale câte o bijuterie. Promitem că îți vor deveni cele mai bune prietene, îți vor da un plus de energie, curaj și sclipire! Descoperă în rândurile de mai jos cele mai potrivite accesorii pentru această vară!

Bijuterii cu magie: accesoriile care îți transformă vara într-un basm

Anul acesta îndrăznim să ajungem la nori, visăm în culori aprinse și trăim din plin fiecare experiență. Accesorizându-ți ținutele de zi cu zi, te vei asigura că arăți remarcabil făcând ceea ce îți place. Iată care sunt propunerile noastre!

Poartă brățara din argint cu topaz bleu (cod produs CB1913) de fiecare dată când vrei să îți accentuezi eleganța. Albastră precum cerul și plină de strălucire, este un accesoriu care complimentează orice ținută. Dacă outfit-ul tău este unul mai sofisticat, nu ezita să asociezi cerceii din argint cu topaz bleu și sidef (cod produs DC2882). Ziua ta va deveni mult mai încântătoare, iar problemele se vor rezolva de la sine. Bijuteriile au puterea de a-ți schimba starea de spirit!

Dacă vrei să îndrăznești în această vară, atunci brățara din argint cu zircon și cuarț roz (cod produs CB3320) este o piesa care te va încânta. Bucură-te de energia ei de fiecare dată când o porți. Este acea brățară care spune: “Nimic nu mă oprește să obțin ceea ce îmi doresc!”

Albastrul cerului este cel mai bine reprezentat de topaz! Un exemplu foarte bun este această brățară din argint cu design impunător (cod produs DB877). Claritatea acestor pietre te vor hipnotiza și îți vor oferi acea stare de liniște de care ai nevoie. În plus, este o piesă extrem de flexibilă, astfel încât o poți purta la orice ținută. Nu trebuie decât să alegi!

Suntem de părere că bijuteria potrivită are capacitatea de a te face să radiezi! Dacă în această vară ai evenimente speciale, atunci inelul din argint cu tanzanit și acvamarin (cod produs DI3869), va fi acel accesoriu care îți va asigura succesul stilistic. E placat cu aur alb de 14 karate și are un format spectaculos dedicat ocaziilor speciale. Pentru un plus de magie, alege colierul din argint cu topaz bleu (cod produs DS434), placat cu aur roz de 14 karate.

Dacă ești mai degrabă îndrăgostită de sclipirea pietrelor, atunci cerceii din argint cu ametist și zircon (cod produs DC2872), placați cu aur alb de 14 karate, vor fi o alegere pe sufletul tău. Accesorizează-ți orice ținută cu această pereche! Toate outfit-urile tale vor avea de acum încolo o influență grațioasă.

Sufletul și magia verii sunt capturate în inelul din argint cu topaz bleu și safir (cod produs DI5267)! Colorat, strălucitor, vibrant, este accesoriul pe care îți poți purta toată vara!

Pentru orice outfit există o bijuterie, iar pentru orice bijuterie există un moment prețios! Transformă-ți vara într-o poveste magică purtând accesorii încântătoare marca Accent!