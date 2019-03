Adrian Teleșpan, despre experiența Asia Express: „Am realizat care e menirea mea pe pământ”

Văzând probabil sutele de reacții pozitive de pe rețelele de socializare, la vestea că el și Ana Morodan s-au întors în concurs, Adrian Teleșpan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant, scris în stilul său caracteristic, plin de umor.

Iată ce a avut de mărturisit: „Deși sunt un om care se joacă cu cuvintele, cred că, mai presus de măiestria acestora se află măiestria involuntară experiențelor pe care noi le trăim într-o viață, iar Asia Express Romania este una dintre experiențele care mă vor ajuta să folosesc cuvintele mai frumos. Văzând reacțiile voastre de-a lungul celor șase etape pe care le-am petrecut în Sri Lanka și India am realizat că, la cât am suferit acolo, eu am uitat care e menirea mea pe pământul ăsta. Să fac oamenii să râdă. Pe lângă cadourile scumpe, să fac oamenii să râdă e una dintre bucuriile mele cele mai mari. Așa a fost dintotdeauna. Nu sunt nici acum vreun monument de masculinitate, dar când eram mic, prin prisma orientării sexuale, eram o fire mai firavă, poate chiar mai feminină, iar asta atrăgea tot felul de invective, înjurături, etc. Și singura modalitate de a trece peste ele era umorul.

Dacă cineva mă striga “Femeie!” pe stradă, deși eu eram un copil, făceam o glumă, iar cei din jurul meu reacționau la ea și și se uita repede de umilința la care tocmai fusesem supus. Se depășea subiectul. Știu mulți oameni excepționali al căror umor e produsul traumelor și un mecanism de defensivă, iar mie asta mi se pare genial, că umorul își face loc chiar și în cea mai adâncă traumă, iar pentru asta sunt recunoscător Universului. Că mi-a dat umor„.

Cine este Adrian Teleșpan

Adrian Teleșpan este producător TV și scriitor. A studiat drept, jurnalism și actorie și a lucrat pentru Pro TV, Antena 3, Realitatea TV și România TV. Pentru o perioadă de timp a locuit în Marea Britanie, acolo unde a scris și prima sa carte, „Cimitirul” (editura Herg Benet, 2013).

Foto: Antena 1