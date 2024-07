Copiii Andreei Berecleanu locuiesc împreună la Londra: „Eva are 22 de ani, Petru 18”. Cum se înțeleg / Video exclusiv

Andreea Berecleanu are doi copii, o fiică și un fiu, Eva și Petru. Deja de un an, Eva și Petru locuiesc împreună în Londra, Anglia. Eva este studentă la o facultate de Arte, în timp ce Petru este în ultimul an de liceu. La evenimentul Prima Fest, pe care l-a și găzduit, Andreea Berecleanu a vorbit în exclusivitate pentru UNICA.ro despre copiii ei.

Eva și Petru au o relație frate-soră foarte apropiată, în ciuda programelor diferite, ne-a mărturisit Andreea Berecleanu. Copiii ei au prieteni comuni și petrec mult timp împreună, lucru pe care jurnalista și l-a dorit și pentru care este recunoscătoare.

Cum se înțeleg Eva și Petru, copiii Andreei Berecleanu. Locuiesc împreună de un an

Copiii Andreei Berecleanu, Eva și Petru, și-au petrecut vacanța de vară în România, alături de mama lor și de soțul ei, medicul estetician Constantin Stan. Jurnalista și doctorul s-au cunoscut în 2011 și au avut, inițial, o relație de prietenie. Ulterior, prietenia lor s-a transformat într-o poveste de iubire, iar, în 2016, perechea s-a căsătorit.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan și-au petrecut vacanța de vară în Islanda și Franța. Pentru UNICA.ro, Andreea Berecleanu a mărturisit că în Islanda a descoperit o altfel de lume, dar că Franța rămâne locul pe care îl iubește și vizitează aproape lunar.

„Vara a fost frumoasă. A fost specială pentru că am fost într-o destinație foarte interesantă și nouă, în care nu mai fusesem. Am fost în Islanda și am descoperit o altfel de lume (…), cu oameni primitori. Deși natura este aridă, este spectaculoasă în același timp. Apoi, bineînțeles că a fost Franța cu toate surprizele ei. Este un loc pe care îl iubesc și la care revin de fiecare dată, aproape lunar”, a declarat Andreea Berecleanu, în exclusivitate pentru UNICA.ro.

Citește și: Tratamentele estetice la care apelează Andreea Berecleanu pentru un ten ferm și hidratat: „Lucrez structura pielii” / Video exclusiv

Citește și: Andreea Berecleanu a dat petrecere de majorat pentru fiul ei. Ce bine seamănă Petru cu tatăl lui

Andreea Berecleanu, despre copiii ei: „Locuiesc împreună. Este ce mi-am dorit”

Eva și Petru sunt copiii Andreei Berecleanu din primul mariaj cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu. În prezent, Andrei este consul al României în Africa de Sud. Eva și Petru mai au un frate mai mic din actual mariaj al tatălui lor.

„Copiii au fost alături de noi (n.red.: de ea și de soțul ei, Constantin Stan), nu în vacanțe, dar ne-au fost alături peste vară. Ei locuiesc la Londra, unde studiază, Eva de mai mulți ani, vreo 6, Petru de anul trecut, are deja un an acolo. Sunt bine și ei, locuiesc împreună. Este ce mi-am dorit și s-a întâmplat să fie așa. Este convenabil și pentru ei, deși poate n-ar părea, pentru că Eva are 22 de ani, Petru 18. Cu toate astea, și-au făcut rutina lor. Programele de școală sunt diferite, se întâlnesc seara. Fac activități împreună, au prieteni comuni. Eu sunt foarte bucuroasă că, peste ani, vor avea aceste amintiri care vor rămâne în sufletul lor și vor conta foarte mult”, a mai declarat Andreea Berecleanu, pentru UNICA.ro.

Citește și: Andreea Berecleanu, despre copilăria ei: „Comunismul a fost ca o boală” / Exclusiv

Citește și: Ce alimente evită Andreea Berecleanu pentru a se menține în formă / Exclusiv

Andreea Berecleanu: „Eva merge mult la muzee, la expoziții”

Pe parcursul facultății, Eva s-a dedicat aprofundării studiilor, specializarea ei implicând foarte mult lucru practic. Petru și-a dorit să urmeze facultatea în România, fiind pasionat de business. În cele din urmă însă, Petru s-a mutat în Anglia, unde mai are de urmat încă un an de liceu.

„Făcând visual design deci o facultate de branding și artă vizuală, evident că este foarte mult lucru independent, e foarte mult studiu, se lucrează. Eva merge mult la muzee, la expoziții. Petru acum va intra la facultate, anul care urmează, este în ultimul an de liceu”, a mai declarat Andreea Berecleanu, pentru UNICA.ro.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News