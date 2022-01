Vica Blochina (46 de ani) s-a întors recent în România dintr-o vacanță petrecută în Thailanda. „În primul rând, în Thailanda mergi să te odihnești. Am făcut masaj, am făcut sport. Mi-a plăcut tot”, a povestit Vica Blochina, în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

Vica Blochina s-a îmbolnăvit de COVID-19 la întoarcerea din Thailanda

„A fost cu peripeții, a fost o nebunie. M-am și îmbolnăvit. Am fost în carantină în România, când am ajuns. În Thailanda, Doamne-ferește dacă ajungi la spital. Nu mai știi când pleci de acolo. În primul rând, două săptămâni ești carantinat într-un spital, stai pe socoteala ta, dar nu asta e problema”, a explicat Vica Blochina.

„Problema e că nu poți să știi unde ajungi și ce condiții sunt. Eu am fost foarte speriată din punctul ăsta de vedere. Unde am stat noi, în această vilă, doamna care făcea masaj s-a îmbolnăvit de COVID-19. Problema noastră, atunci, a fost dacă vin doctorii trimiși de stat, dacă ne testează. Dacă cineva ieșea pozitiv, ne închideau, asta e problema. Și nu poți să știi ce se întâmplă, te iau de acasă pe sus și te duc la spital. Nu poți să stai în carantină în casă”, a mai spus.

Testul obligatoriu al Vicăi de la plecarea din Thailanda a fost negativ. „Noi am făcut test înainte să plecăm, pentru că este obligatoriu. Când am ajuns la București, am făcut febră, a doua zi, și m-am testat. Urma să mă văd cu copilul și mi-era frică. M-am testat și am ieșit pozitiv. M-am închis în casă. Dacă ești vaccinat, faci carantină 7 zile, atât am făcut și eu”, a mai dezvăluit fosta dansatoare.

„A fost foarte bine venită, pentru mine, această săptămână în izolare. Am citit foarte mult. Am făcut Yoga. Am făcut lucruri pentru mine”, a mai spus.

Vica are un fiu, Edan, în vârstă de 14 ani, din fosta relație cu antrenorul Victor Pițurcă (65 de ani). Edan nu poartă numele antrenorului de fotbal fiindcă, inițial, fostul jucător de fotbal nu a crezut că Edan este fiul său, motiv pentru care Vica a solicitat un test de paternitate. În urma testului ADN pozitiv, Victor și-a asumat responsabilitatea față de Edan. Acum, adolescentul are o relație apropiată atât cu mama, cât și cu tatăl lui.

Din mariajul cu Maria Pițurcă, Victor Pițurcă mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru (37 de ani) și Claudia (40 de ani). Fostul jucător de fotbal are și doi nepoți, Antonio Alexandru, în vârstă de 11 ani, și Noah Alexandru, în vârstă de 2 ani.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 20 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania.

