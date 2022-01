Viața lui Meat Loaf. Cântărețul a trăit adevărate drame

Meat Loaf, pe numele său real Marvin Lee Aday, a murit la vârsta de 74 de ani. Celebrul artist a avut o poveste de viață dramatică.

Meat Loaf a avut o carieră de peste 60 de ani în muzică și cinematografie. A vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și a jucat în peste 65 de filme. Însă în spatele succesului său era o poveste de viață cutremurătoare.

De-a lungul vremii, artistul, care s-a născut în Dallas, Texas, a făcut mărturisiri impresionante despre copilăria sa. Acesta a povestit că la școală colegii îl tachinau din cauza kilogramelor în plus, potrivit revistei Rolling Stone. Cântărețul a mai spus că în anul doi de liceu, în timpul unui eveniment sportiv de aruncat greutății, a fost lovit în cap de o greutate de 6 kg, iar asta i-ar fi îmbunătățit capacitatea vocală până la 3 octave și jumătate.

Meat Loaf, momente dramatice în adolescență

Artistul a susținut că tatăl său, Orvis, era un alcoolic violent, care-l bătea des și îl pedepsea foarte aspru. Acesta a povestit că îl căuta noaptea prin baruri, împreună cu mama sa, Wilma.

Femeia a murit în 1966 după o cumplită luptă cu cancerul de sân. Meat Loaf avea pe atunci 18 ani și a suferit cumplit. La scurtă vreme după ce și-a pierdut mama, tatăl său ar fi încercat să-l omoare, după cum a dezvăluit cântărețul.

Acesta a susținut că bărbatul, furios, s-a năpustit în camera sa, cu un cuțit de măcelar în mână: „Am luptat pentru viața mea. Se pare că i-am rupt trei coaste și nasul și am părăsit casa desculț, într-o pereche de pantaloni scurți de sport și un tricou”, povestea artistul în 2018.

După acest episod ar fi părăsit Texasul pentru a se muta în L.A, acolo unde și-a început cariera în muzică și cinematografie.

Poveștile fabuloase ale artistului

În interviurile pe care le-a dat de-a lungul vremii, Meat Loaf a spus multe povești incredibile, printre care o căzătură de la etajul trei, 18 comoții sau supraviețuirea din opt accidente de mașină.

De asemenea, a susținut că l-a luat la ocazie pe Charles Manson, cel mai cunoscut criminal în serie din Statele Unite. Însă tot el a mărturisit că obișnuia să mintă în interviuri, potrivit click.ro.

Tototdată, artistul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. În 2003, acesta a suferit o operație pe cord deschis, după ce s-a prăbușit pe scenă. Ar fi fost diagnosticat atunci cu sindromul Wolff-Parkinson-White. S-a prăbușit din nou pe scenă în 2016 în timp ce cânta „I Would Do Anything For Love (But I Won’t Do That)” la un spectacol din Edmonton, Canada. Acela a fost și ultimul turneu din cariera sa.

În 2019 s-a împiedicat și și-a rupt clavicula.

