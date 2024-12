Vanessa Kirby și Paul Rabil s-au logodit după doi ani de relație

Vanessa Kirby, care a interpretat-o ​​pe Prințesa Margaret în serialul de succes al Netflix, „The Crown”, și jucătorul profesionist de lacrosse, Paul Rabil, s-au logodit, a declarat o sursă pentru Page Six. Cei doi sunt de doi ani împreună.

Vanessa Kirby și Paul Rabil sunt logodiți

Prima oară s-a zvonit că Vanessa Kirby și Paul Rabil ar avea o relație când au fost văzuți ținându-se de mână plimbându-se prin New York, în octombrie 2022.

În noiembrie 2023, și-au făcut publică relația priontr-o postare pe Instagram, când Rabil, în vârstă de 39 de ani, supranumit „LeBron al lacrosse-ului”, a postat o serie de fotografii frumoase în care apărea alături de actriță și mesajul: „din momentul în care ne-am întâlnit prima dată în Des Moines, în jurul lumii și înapoi, viața este mult mai bună, mai plină de sens și mai frumoasă cu tine!”

Nu este clar contextul în care cei soi s-au întâlnit pentru prima dată în Iowa, iar până acum au fost destul de discreți cu relația lor.

Înainte de a-l cunoaște pe Pau, Vanessa Kirby, în vârstă de 36 de ani, a avut o relație cu Callum Turner, co-starul din filmul „Queen And Country”, din 2014. După separarea de actriță, Turner a ieșit cu starul pop Dua Lipa.

Citeşteşi: Tatăl Andreei Bălan, Săndel, prima reacție după ce artista s-a logodit cu Victor Cornea: „Sunt sincer”. Ce părere are despre viitorul ginere

Citeşte şi: Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă primit de artistă: „Pentru totdeauna începe acum”

Citeşte şi: Paris Jackson s-a logodit cu iubitul ei, Justin Long. „Îți mulțumesc că mă lași să fiu a ta!”

Relația dintre Vanessa și Callum s-a „răcit treptat”, se pare, în timp ce petreceau perioade lungi de timp departe unul de celălalt, lucrând la diferite filme, iar despărțirea a fost inevitabilă.

„Vanessa și Callum sunt ambele vedete în ascensiune în lumea actoriei și în ultimii câțiva ani au fost copleșite de oferte”, a declarat un insider pentru The Sun.

„Dar pe măsură ce carierele lor au luat avânt, relația a avut de suferit și s-a ajuns la despărțire. Este foarte trist pentru că au fost odată atât de apropiați. Au luat decizia dificilă de a merge pe drumurile lor separate și amândoi cred că este mai bine așa. Totul a fost amiabil – lucrurile pur și simplu nu mergeau” – a adăugat sursa.

Vanessa Kirby va juca rolul Sue Storm în viitorul „The Fantastic Four: First Steps” alături de starul din „Gladiator II”, Pedro Pascal. Ea a amia avut până acum apariții în „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” și „Pieces of a Woman”.

Paul Rabil a mai trecut printr-o căsnicie

Paul Rabil s-a retras din echipa Boston Cannons în 2021. Acum este președintele și co-fondatorul Premier Lacrosse League și conduce companiile Rabil, care se axează pe promovarea sportului.

El a avut în trecut o relație cu actrița din „3 Body Problem”, Eiza González. Și a fost căsătorit cu o colega profesionistă de lacrosse Kelly Berger din 2014 până în 2017.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News