Tatăl Andreei Bălan, Săndel, prima reacție după ce artista s-a logodit cu Victor Cornea: „Sunt sincer”. Ce părere are despre viitorul ginere

Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, a făcut primele declarații după ce fiica lui s-a logodit cu jucătorul profesionist de tenis Victor Cornea. Cererea a avut loc într-un avion cu direcția Laponia, în prezența mamei și fiicelor Andreei, Valeria, Ella și Clara, dar și a fiului lui Victor, Luca.

Săndel Bălan, prima reacție după ce fiica lui a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea

Andreea Bălan (40 de ani) și Victor Cornea (31 de ani) s-au logodit la mii de metri altitudine, în avion în drum spre Laponia, destinație cunoscută și drept „țara lui Moș Crăciun”. Dacă mama artistei a fost prezentă în primul rând la cererea emoționantă în căsătorie, tatăl ei a aflat ulterior că fiica lui se va recăsători.

„Să fie fericiți! Ea știe că tata o iubește mult. Tot ce își doresc să se împlinească! Nu știu dacă a doua căsnicie va fi cu noroc în viață, așa cum se spune, numai ei doi știu, dar eu cred că le va merge bine.

Îmi place de Victor, l-am cunoscut la Sala Palatului, la ultimul ei concert. E manierat, de treabă, atent, se înțeleg foarte bine. Sunt sincer bucuros că Andreea este împlinită pe plan sufletesc. Și eu, ca părinte, sunt fericit că și-a găsit marea dragoste, alături de un băiat bun”, a declarat Săndel Bălan, pentru Click!.

De ce a divorțat Andreea Bălan de primul soț

Relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei nu este una foarte de apropiată din cauza anilor în care au lucrat împreună, pe când ea era adolescentă. La doar 14 ani, Andreea se afla în vârful tuturor topurilor muzicale românești cu piese ca „Liberă la mare” și „Moșule ce tânăr ești”, ca parte a trupei André, manageriată de tatăl ei și al Andreei Antonescu, cealaltă jumătate a trupei.

Din cauza neînțelegerilor, Andreea și tatăl ei au rupt legătura după ce ea a împlinit 18 ani. Mai târziu, cei doi au reluat legătura, însă relația nu este una foarte sudată. Artista locuiește cu mama ei, Valeria, cu bunica maternă, și cu fiicele ei, Ella Maya și Clara Maria. Ella și Clara sunt fiicele solistei din fostul mariaj cu actorul George Burcea.

„Au fost certuri mari.”

În 2020, după ce s-a separat de actor, Andreea Bălan a detaliat motivele care i-au condus la divorț.

„Într-o relație greșesc amândoi. Când se ajunge la o despărțire, amândoi au greșit. Eu eram OK, eram fericită. Am început să-i reproșez pentru că el și-a schimbat comportamentul. Am observat o schimbare în comportamentul lui. Nu mai are așa drăgăstos, la fel de afectuos. Lipsea niște nopți de acasă și se ducea la prietenii lui.

Când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Mi-a spus că nu mai simte. Că nu mai are sentimente puternice pentru mine. Am zis că este stresat și că lucrează. Mă gândeam că a deschis cutia Pandorei, că nu i s-au vindecat niște răni din trecut. Eu am dat vina pe situație.

Au fost certuri mari, de asta spun că s-a schimbat mult. A fost greu. Au fost mai multe certuri. Eu de fiecare dată am încercat. Uite familia, uite ce minunați suntem împreună. Noi n-am avut probleme grave. Eu cred că a contat foarte mult că a deschis o traumă singur. El nu a dorit ajutorul meu, nu a dorit nici ajutor de specialitate”, declara Andreea Bălan în martie 2020, în emisiunea „Xtra Night Show”.

Unde s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea

Din iunie 2023, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Perechea s-a cunoscut pe rețelele sociale, după ce sportivul i-a scris solistei în privat: „Felicitări, Andreea, ești genială!”. Mesajul a venit ca răspuns la un interviu viral de-al artistei, în care vorbea despre spiritualitate. Deși, de regulă, ignoră mesajele primite de la bărbați pe rețelele sociale, Andreea a fost intrigată de Victor.

Între ei este o diferență de vârstă de nouă ani pe care niciunul nu o simte.

