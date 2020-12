Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit în ziua în care artista a împlinit 18 ani. Recent, solistul a dezvăluit cum își vor petrece sărbătorile de iarnă.

Unde își vor petrece sărbătorile Edward Sanda și Cleopatra Stratan?

„Va fi primul nostru Crăciun împreună și primul Revelion! Marcăm trecerea în noul an. Facem și cu familia și cu noi doi, încercăm să ne împărțim cum putem. Eu merg la Chișinău!

Într-adevăr, sunt alte obiceiuri, dar nu se mai ține cont de ele. Părinții mei nu pot veni cu mine, deoarece este mai greu cu pandemia, cu granița, cu actele.

Noi oricum mai avem treabă acolo și până de sărbători”, a declarat Edward pentru Showbiz Report, citează Spynews.

Când se vor căsători și cine vor fi nașii lor?

„Dacă pandemia se va opri și totul va funcționa normal, în vara anului 2021 va avea loc nunta noastră, în București. Luna de miere încă nu ne-am hotărât [unde va fi].

Noi ne dorim foarte mult să mergem în Maldive!”, a spus Edward Sanda pentru Impact.ro. Potrivit Click!, nașii perechii vor fi comediantul Dan Badea și soția lui, Mădălina.

„A fost dragoste la prima vedere. Edward m-a cucerit cu modul în care se uită la mine. Mă face să mă simt artistă. Este genul de bărbat care te face să strălucești”, povestea Cleopatra Stratan în urmă cu ceva timp.

Edward Sanda, emoții înaintea cererii în căsătorie

„Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții.

Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a spus Edward, mărturisind pentru Libertatea că a avut acordul părinților artistei pentru a face marele pas.

„Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, a mai spus Cleopatra.

