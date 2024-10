De ce nu vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să repete experiența de la „Asia Express”, la un an de la participare: „Am descoperit multe lucruri”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, două dintre cele mai iubite figuri din showbizul românesc, au oferit recent un interviu pentru revista VIVA!, unde au rememorat experiența lor din show-ul „America Express”. Deși această aventură le-a consolidat relația și i-a apropiat, cei doi artiști au declarat că nu ar mai participa din nou la această competiție extrem de solicitantă.

De ce nu vor Cleopatra Stratan și Edward Sanda să repete experiența de la „Asia Express

În 2023, Cleopatra Stratan şi Edward Sanda au participat la competiţia „Amerca Express”, ca urmare a schimbării lcaţiei de producţie din Asia în America. Participarea la un reality show atât de intens precum această competiţie, a fost o adevărată încercare pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Cei doi au fost nevoiți să își depășească limitele, atât fizic, cât și emoțional.

„Show-ul acela scoate la suprafață lucruri pe care nu le cunoști despre tine sau îți confirmă ori îți infirmă niște aspecte”, a mărturisit Cleopatra Stratan pentru VIVA!. De exemplu, cântăreaţa a descoperit că are o frică de înălțime, dar tot acolo și-a dat seama că poate depăși această teamă.

Edward Sanda, pe de altă parte, a realizat că este „rău de foame”. Într-o situație de stres extrem, în care resursele sunt limitate, el a fost pus față în față cu această latură mai puțin cunoscută a sa. „Acolo mi s-a confirmat că am nevoie de hrană pentru a putea funcționa”, a spus artistul, râzând. Cu toate acestea, el a subliniat și aspectele pozitive.

„Da, am descoperit multe lucruri, și bune, și rele, despre noi. (…) Am descoperit chestii pe care nu le știam despre mine, dar… și lucruri frumoase, atât despre mine, despre Cleo, cât și despre noi împreună. Da, a fost o lecție frumoasă din care am avut ce învăța și n-am mai repeta-o niciodată. (râde) Ăsta e adevărul…”, a mai spus artistul pentru VIVA!

Chiar dacă „Asia Express” le-a oferit lecții valoroase despre ei înșiși și despre relația lor, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu se văd revenind în acest format de emisiune. Motivele sunt multiple: stresul enorm, presiunea constantă și pericolele la care au fost expuși.

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda, în mare pericol la „America Express”

Unul dintre motivele principale pentru care Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu ar mai repeta experiența „America Express” este legat de un incident șocant care s-a petrecut în timpul filmărilor pentru competiţie. Într-o ediție de-a dreptul cutremurătoare, cuplul a fost la un pas de a fi implicat într-o tragedie, după ce au fost atacați de trei motocicliști înarmați.

Artistul a povestit, la momentul acela,cu groază cum, într-o fracțiune de secundă, totul s-ar fi putut transforma într-un dezastru.

„Cleopatra plângea în hohote, eu am încremenit. A fost cel mai terifiant moment din viața noastră”, au fost declaraţiile artistului la momentul acela.

Această experiență traumatizantă a fost un punct de cotitură pentru cei doi, care au realizat cât de periculoasă poate fi o astfel de aventură.

„Ne-am bucurat că suntem împreună, dar trauma va rămâne mereu cu noi”, a spus Cleopatra Stratan, amintindu-și de incidentul în care echipa de securitate a emisiunii a intervenit pentru a-i proteja.

Cleopatra Stratan şi Edward Sanda, o relaţie mai puternică după „America Express”

Deși „America Express” a fost o experiență dificilă, Cleopatra și Edward au ieșit din această provocare mai uniți și mai puternici ca niciodată. Cei doi au mărturisit că au format o echipă solidă pe parcursul competiţiei, iar această aventură i-a ajutat să îşi consolideze relaţia.

„Cel mai important lucru pe care l-am descoperit despre amândoi… pentru că am plecat de mână și ne-am întors de mână. Aici nu vorbesc doar despre mine, am fost o echipă și suntem o echipă în tot ce facem. Cel mai important lucru pe care l-am realizat în „America Express a fost că putem să facem orice împreună, suntem mai puternici decât credem, chiar dacă nu ne dăm seama. Acasă nu facem lucrurile acelea, bineînțeles”, au mai spus cei doi artişti pentru VIVA!

