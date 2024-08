Teri Hatcher, dată afară de pe o aplicație de întâlniri: „Nu am nevoie de un bărbat”

Teri Hatcher a povestit că a vrut să își refacă viața sentimentală astfel că a decis să își creeze un profil pe o aplicație de întâlniri. Doar că, administratorii acestei aplicații au dat-o afară.

Actrița în vârstă de 59 de ani, care a fost căsătorită de două ori, spera să reîntâlnească iubirea cu ajutorul aplicației Hinge. Doar că lucrurile nu au mers așa cum a sperat ea.

Teri Hatcher, dată afară de pe o aplicație de întâlniri

Teri Hatcher, cunoscută pentru rolul din serialul „Neveste disperate”, a fost dată afară de pe o aplicație de întâlniri populară în SUA. Și asta pentru că profilul ei a fost considerat a fi unul fals.

Actrița a făcut revelația hilară în timpul unei apariții la „Getting Grilled with Curtis Stone”, după ce a fost întrebată despre viața ei amoroasă.

„Le-am încercat pe toate și l-am încercat pe cel mai recent. Am încercat Hinge”, a spus ea gazdei Curtis Stone, în timp ce a spus că nu „întâlnește oameni”.

„Știi, m-am gândit, o să spun Universului că sunt deschisă și vulnerabilă și mă voi arunca în lume. Așa am considerat că va fi gestul meu de a mă alătura Hinge. Și apoi m-au dat afară”, a spus actrița, citată de Daily Mail.

„Ce vrei să spui cu te-au dat afară?”, a întrebat gazda emisiunii.

„Ei bine, au crezut că mă prefac că sunt Teri Hatcher”, a explicat ea.

Deși Teri Hatcher a declarat că a contactat echipa de asistență a aplicației pentru a le anunța că nu încerca să înșele pe nimeni, și-a pierdut, în cele din urmă, interesul pentru aplicația de întâlniri.

„Am făcut o plângere, am spus: „Pot să-mi recuperez banii dacă tot m-ați dat afară?” Și-au cerut scuze, iar eu am spus: „Eh, am cam trecut peste asta”, a povestit ea.

Actrița se consideră o femeie împlinită

Aceasta a explicat că a decis să renunțe definitiv la aplicațiile de întâlniri precizând că dacă fi să întâlnească pe cineva, o va face în lumea reală.

„Cu siguranță am terminat cu aplicațiile de întâlniri și simt că, dacă există vreo modalitate de a merge undeva și de a întâlni pe cineva, asta va trebui să fie, dar sincer, sunt fericită. Am o viață cu adevărat plină, ocupată. Am prieteni frumoși. Și este în regulă. Nu am nevoie de un bărbat. Am o pisică”, a mai spus actrița.

Actrița a fost căsătorită de două ori în trecut. Căsnicia cu primul ei soț, Marcus Leithold, a durat din 1988 până în 1989.

Apoi l-a cunoscut pe Jon Tenney, cu care s-a măritat în mai 1994. În noiembrie 1997, cei doi au întâmpinat-o pe fiica lor, Emerson. Nici mariajul cu Tenney nu a durat prea mult, cuplul despărțindu-se în martie 2003.

