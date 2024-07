Shannen Doherty a decis cu luni înainte de a muri ce trebuie să se întâmple cu trupul ei neînsuflețit când inevitabilul moment va veni.

Shannen Doherty a lăsat instrucțiuni să fie incinerată

Actrița a spus în podcastul său „Let’s Be Clear”, din ianuarie, că și-a dorit ca cenușa ei „să fie amestecată” cu a câinelui și a tatălui ei.

„Să o amestecați cu adevărat bine, astfel încât să fie un amestec sănătos cu tatăl meu, eu și Bowie”, a spus ea, adăugând: „Nu vreau să fiu îngropată. Vreau să fiu incinerată!”

Doherty i-a dat, de asemenea, prietenului ei și gazdei podcastului, Chris Cortazzo, permisiunea de a purta o parte din cenușa ei la gât, așa cum a făcut ea cu cenușa tatălui ei după moartea acestuia în 2010.

Cortazzo a fost una dintre ultimele persoane care a fost fotografiată public cu Doherty înainte de moartea ei de sâmbătă. Păreau să fie plini de viață când au fost văzuți împreună în Malibu, California, în iunie, în timp ce plecau de la un restaurant.

Actrița a murit la vârsta de 53 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. A fost înconjurată de familia ei și de câinele iubit când s-a stins.

Doherty a fost sinceră cu fanii despre lupta ei împotriva cancerului de-a lungul anilor, spunând în septembrie 2023 că se zbate pentru viața ei „în fiecare zi”.

Shannen Doherty se lupta cu cancerul din 2015

La momentul acela, cancerul ei de sân a metastazat la creier. Mai târziu, în noiembrie, ea a dezvăluit că i s-a răspândit la oase.

„Cred că mi-ar fi frică de moarte dacă nu aș fi o persoană bună, dar sunt”, a spus ea pentru People atunci. „Nu mi-e frică să mor, pur și simplu nu vreau să mor niciodată” – a adăugat.

„Nu am terminat de trăit, nu am terminat de iubit, nu am terminat să creez, nu am terminat să, sper eu, schimb lucrurile în bine. Pur și simplu nu am terminat” – a mai zis actrița.

Cu toate acestea, până în aprilie, ea a dezvăluit că s-a uitat prin toate bunurile ei și chiar s-a mutat din casa ei din Tennessee, în pregătirea pentru moartea ei și pentru a ușura treburile pentru mama sa după moartea actriței.

Dar, cu doar câteva săptămâni înainte de a muri, Doherty părea „încrezătoare”, în podcast-ul ei, cu privire la noile opțiuni de tratament.

După deces, actrița a fost deplânsă atât de fani, cât și de prieteni, inclusiv de câțiva dintre co-starurile ei din „Beverly Hills, 90210”.

„Ea a fost o forță a naturii și îmi va fi dor de ea. Trimit dragoste și lumină familiei ei în această perioadă întunecată”, a scris Jason Priestley, care l-a interpretat pe fratele geamăn al lui Doherty în serialul fenomen, pe Instagram.

„Ai fost o mare parte a înțelegerii mele despre iubire. Îmi vei lipsi mai mult decât știu cum să procesez acum. Îți mulțumesc pentru darul tău”, a postat și Brian Austin Green pe contul său.

Chiar și fosta colegă de breaslă a lui Doherty, Alyssa Milano, și-a amintit de ea într-un omagiu, în ciuda disputelor publice pe care le-au avut în trecut.

„Nu este un secret pentru nimeni că eu și Shannen am avut o relație complicată, dar în adâncul ei era o persoană pe care o respectam profund și de care eram uimită. Era o actriță talentată, iubită de mulți, iar lumea este mai săracă fără ea”, a spus Milano într-o declarație pentru Page Six Sunday.

Foto – Hepta

