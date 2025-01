Silviu Prigoană le-ar fi lăsat copiilor săi o moștenire de patru milioane de euro. Adriana Bahmuțeanu: „Vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme”

Moartea lui Silviu Prigoană a lăsat în urmă nu doar o familie îndurerată, ci și o moștenire impresionantă care acum stârnește numeroase controverse. Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a afaceristului, a făcut declarații surprinzătoare despre averea ce ar urma să le revină copiilor săi, Maximus și Eduard. Potrivit acesteia, suma depășește patru milioane de euro.

Adriana Bahmuţeanu: „Prigoană și-a asigurat copiii”

Adriana Bahmuțeanu susține că Silviu Prigoană a avut grijă să lase în urma sa o bază financiară solidă pentru copiii săi. Aceasta a dezvăluit că informațiile pe care le deține sunt bazate pe fapte concrete, nu pe speculații.

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema. Din ce am primit până acum, e vorba de minimum patru milioane de euro. Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a declarat Bahmuțeanu în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit libertatea.ro.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre condițiile în care băieții ei locuiesc în casa lui Silviu Prigoană. Cine îi supraveghează pe minori: „Nicidecum o guvernantă!”

Citeşte şi: Ce se poate întâmpla dacă Adriana Bahmuțeanu nu respectă programul de vizită al băieților. Adrian Cuculis: „Codul civil spune clar!”

Cum se va împărţi moștenirea

Avocatul Adrian Cuculis a explicat modul în care averea lui Silviu Prigoană va fi împărțită între cei patru copii. Conform legii, fiecare copil are dreptul la o cotă egală de 25% din întreaga moștenire. Cu toate acestea, fiind minori, Maximus și Eduard nu pot accepta moștenirea direct, aceasta urmând să fie administrată de Adriana Bahmuțeanu, în calitate de tutore legal.

„Trebuie să avem în vedere că pensia de urmaș este stabilită doar pentru copiii minori până la vârsta majoratului. Restul bunurilor imobile și mobile, a celor de valoare, vor fi împărțite în cote egale de o pătrime pentru fiecare. Reprezentantul legal al copiilor minori este Adriana Bahmuțeanu, iar administrarea bunurilor revine în sarcina ei. Orice înstrăinare a acestora se va face doar cu acordul autorității tutelare”, a explicat avocatul Cuculis, potrivit sursei menţionate anterior.

Adriana Bahmuțeanu și copiii săi, o relaţie tensionată după moartea lui Prigoană

Deși Adriana Bahmuțeanu luptă pentru drepturile copiilor săi, relația cu Maximus și Eduard rămâne tensionată. După moartea lui Silviu Prigoană, cei doi băieți au rămas în locuința tatălui lor, alături de frații lor vitregi. Cu toate acestea, Bahmuțeanu susține că a reușit să stabilească o legătură cu copiii, în ciuda dificultăților.

„Am făcut tot ce am putut pentru a mă apropia de ei. Nu voi renunța niciodată, sunt copiii mei și le vreau binele”, a declarat vedeta.

Ce ar mai moşteni copiii lui Silviu Prigoană

Conform declarațiilor Adrianei Bahmuțeanu, moștenirea de patru milioane de euro include atât bunuri imobile, cât și alte active valoroase. Cu toate acestea, suma exactă și structura averii urmează să fie stabilite în cadrul procesului de succesiune.

„Nu am toate datele, dar ceea ce știu este că Prigoană și-a asigurat copiii. Este o veste care mă bucură, pentru că, indiferent de relația pe care am avut-o noi, el a fost un tată responsabil”, a adăugat Bahmu.

Chiar dacă Adriana Bahmuțeanu este tutorele legal al copiilor, gestionarea averii se află sub supravegherea autorităților. Avocatul Adrian Cuculis a subliniat că orice decizie legată de bunurile moștenite de Maximus și Eduard va trebui aprobată de autoritatea tutelară, pentru a proteja interesele minorilor.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News